https://ria.ru/20241229/rogov-1991994292.html

Рогов рассказал о панике боевиков, окруженных в Курахово

Рогов рассказал о панике боевиков, окруженных в Курахово - РИА Новости, 29.12.2024

Рогов рассказал о панике боевиков, окруженных в Курахово

Группировка ВСУ в промзоне в Курахово в западной части ДНР попала в оперативное окружение, среди боевиков царит паника, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:21:00+03:00

2024-12-29T15:21:00+03:00

2024-12-29T15:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Группировка ВСУ в промзоне в Курахово в западной части ДНР попала в оперативное окружение, среди боевиков царит паника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка города освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону в западной части города, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "Группировка боевиков ВСУ в промзоне на данный момент находится в оперативном окружении. В их рядах царит паника", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241229/at-1991980647.html

https://ria.ru/20241228/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины