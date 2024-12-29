Рогов рассказал о панике боевиков, окруженных в Курахово
Рогов: среди боевиков, окруженных в промзоне в Курахово, царит паника
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Группировка ВСУ в промзоне в Курахово в западной части ДНР попала в оперативное окружение, среди боевиков царит паника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка города освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону в западной части города, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
"Группировка боевиков ВСУ в промзоне на данный момент находится в оперативном окружении. В их рядах царит паника", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.