https://ria.ru/20241229/razvod-1991945405.html

Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака

Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака - РИА Новости, 29.12.2024

Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака

Государственная пошлина за расторжение брака с 1 января вырастет почти в восемь раз, теперь семейные пары, желающие развестись, будут платить вместо 650 рублей... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T02:50:00+03:00

2024-12-29T02:50:00+03:00

2024-12-29T02:50:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Государственная пошлина за расторжение брака с 1 января вырастет почти в восемь раз, теперь семейные пары, желающие развестись, будут платить вместо 650 рублей 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Юрист напомнил, что в августе был принят федеральный закон, согласно которому с 1 января 2025 года резко вырастут уровень государственной пошлины при обращении граждан в суды с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Законодатели предполагали, что эта мера будет стимулировать семейные пары использовать все способы досудебного урегулирования. "Что касается новых размеров государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния, то за регистрацию расторжения брака в органах ЗАГС граждане теперь должны заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей вместо прежних 650 рублей", - уточнил юрист. По мнению Хаминского, рост госпошлин за расторжение брака почти в восемь раз не помешает паре развестись, так как супруги не посчитают это значимым препятствием для развода.

https://ria.ru/20241226/zakon-1991486909.html

https://ria.ru/20241217/gosduma-1989577474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), общество