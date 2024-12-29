https://ria.ru/20241229/razvod-1991945405.html
Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака
Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака - РИА Новости, 29.12.2024
Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака
Государственная пошлина за расторжение брака с 1 января вырастет почти в восемь раз, теперь семейные пары, желающие развестись, будут платить вместо 650 рублей... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T02:50:00+03:00
2024-12-29T02:50:00+03:00
2024-12-29T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Государственная пошлина за расторжение брака с 1 января вырастет почти в восемь раз, теперь семейные пары, желающие развестись, будут платить вместо 650 рублей 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Юрист напомнил, что в августе был принят федеральный закон, согласно которому с 1 января 2025 года резко вырастут уровень государственной пошлины при обращении граждан в суды с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Законодатели предполагали, что эта мера будет стимулировать семейные пары использовать все способы досудебного урегулирования. "Что касается новых размеров государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния, то за регистрацию расторжения брака в органах ЗАГС граждане теперь должны заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей вместо прежних 650 рублей", - уточнил юрист. По мнению Хаминского, рост госпошлин за расторжение брака почти в восемь раз не помешает паре развестись, так как супруги не посчитают это значимым препятствием для развода.
https://ria.ru/20241226/zakon-1991486909.html
https://ria.ru/20241217/gosduma-1989577474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Юрист предупредил о росте с 1 января пошлин за расторжение брака
Юрист Хаминский: госпошлина за развод с 1 января вырастет почти в восемь раз
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Государственная пошлина за расторжение брака с 1 января вырастет почти в восемь раз, теперь семейные пары, желающие развестись, будут платить вместо 650 рублей 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
Юрист напомнил, что в августе был принят федеральный закон, согласно которому с 1 января 2025 года резко вырастут уровень государственной пошлины при обращении граждан в суды с исками о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Законодатели предполагали, что эта мера будет стимулировать семейные пары использовать все способы досудебного урегулирования.
"Что касается новых размеров государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния, то за регистрацию расторжения брака в органах ЗАГС граждане теперь должны заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей вместо прежних 650 рублей", - уточнил юрист.
По мнению Хаминского, рост госпошлин за расторжение брака почти в восемь раз не помешает паре развестись, так как супруги не посчитают это значимым препятствием для развода.