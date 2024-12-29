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Володин назвал законы, вступающие в силу в январе

Володин назвал законы, вступающие в силу в январе - РИА Новости, 29.12.2024

Володин назвал законы, вступающие в силу в январе

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:32:00+03:00

2024-12-29T09:32:00+03:00

2024-12-29T10:25:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

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госдума рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 22 440 рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 миллиона работников — в основном бюджетной сферы, а также повысится размер ряда социальных пособий и выплат", - написал он. Володин также напомнил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, российский президент Владимир Путин принял такое решение в непростое время, однако, несмотря на стоящие перед страной вызовы, средства на эти цели в бюджете страны удалось найти.Кроме того, в следующем месяце вступят в силу норм, совершенствующие миграционное законодательство, например, законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на свое имя.Володин отметил, что всего в этом году по ининциативе депутатов приняли 14 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией.Также с 1 января ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. По словам председателя Госдумы, за неоднократное нарушение действующих ограничений будет грозить уголовная ответственность. Он считает, что торговцы вейпами не должны наживаться на здоровье детей. Помимо этого, супруги погибших от боевых травм военнослужащих, а также приравненных к ним лиц, если они имеют право на пенсию по потере кормильца и воспитывают детей до 23 лет, смогут получать эти выплаты вне зависимости от того, работают они или нет.Также с 1 января вступает в силу закон, упрощающий получение единого пособия на детей. Семьям, уже получающим его, не придется повторно проходить оценку нуждаемости при рождении следующего ребенка. Выплату назначат в том же размере и на тот же период, а заявление для ее назначения не потребуется. "Обеспечивается равный доступ к отдыху и оздоровлению детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Для этого регионы должны будут ежегодно устанавливать квоту для таких детей в летних лагерях. Закон направлен на то, чтобы дети с инвалидностью больше не сталкивались с ситуацией, когда им отказывают в летнем отдыхе", — говорится в публикации Володина. Кроме того, вступает в силу закон, согласно которому налоговый вычет увеличивается в два раза на второго и последующих детей. Размер дохода, до достижения которого предоставляются вычеты на детей, увеличили до 450 тысяч рублей. Кроме того, появится новый вычет в размере 18 тысяч рублей в год за сдачу нормативов ГТО.

https://ria.ru/20241120/pensiya-1984742873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф