https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1992016215.html

США помогают Южной Корее в расследовании авиакатастрофы

США помогают Южной Корее в расследовании авиакатастрофы - РИА Новости, 29.12.2024

США помогают Южной Корее в расследовании авиакатастрофы

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США в воскресенье заявил, что совместно с Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:54:00+03:00

2024-12-29T19:54:00+03:00

2024-12-29T19:54:00+03:00

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международная организация гражданской авиации

авиакатастрофа в муане

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США в воскресенье заявил, что совместно с Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США помогают Южной Корее в расследовании крушения самолета Jeju Air. "NTSB возглавляет группу следователей США (NTSB, Boeing и FAA) для оказания помощи Совету по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Республики Корея (ARAIB) в расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании Jeju Air, произошедшей 29 декабря", - заявило ведомство на своей странице в соцсети X. Вся информация касательно расследования будет обнародована исключительно Южной Кореей, отметило ведомство, ссылаясь на международные протоколы ИКАО. В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек. Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.

https://ria.ru/20241229/kadry-1991986966.html

https://ria.ru/20241229/pogibshie-1991993260.html

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