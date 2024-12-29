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США помогают Южной Корее в расследовании авиакатастрофы - РИА Новости, 29.12.2024
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19:54 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/rassledovanie-1992016215.html
США помогают Южной Корее в расследовании авиакатастрофы
США помогают Южной Корее в расследовании авиакатастрофы - РИА Новости, 29.12.2024
США помогают Южной Корее в расследовании авиакатастрофы
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США в воскресенье заявил, что совместно с Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T19:54:00+03:00
2024-12-29T19:54:00+03:00
в мире
сша
южная корея
муан
ntsb
faa
международная организация гражданской авиации
авиакатастрофа в муане
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США в воскресенье заявил, что совместно с Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США помогают Южной Корее в расследовании крушения самолета Jeju Air. "NTSB возглавляет группу следователей США (NTSB, Boeing и FAA) для оказания помощи Совету по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Республики Корея (ARAIB) в расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании Jeju Air, произошедшей 29 декабря", - заявило ведомство на своей странице в соцсети X. Вся информация касательно расследования будет обнародована исключительно Южной Кореей, отметило ведомство, ссылаясь на международные протоколы ИКАО. В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек. Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
https://ria.ru/20241229/kadry-1991986966.html
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в мире, сша, южная корея, муан, ntsb, faa, международная организация гражданской авиации, авиакатастрофа в муане, boeing 737-800
В мире, США, Южная Корея, Муан, NTSB, FAA, Международная организация гражданской авиации, Авиакатастрофа в Муане, Boeing 737-800
США помогают Южной Корее в расследовании авиакатастрофы

NTSB: США помогают Южной Корее в расследовании крушения Jeju Air в Муане

© AP Photo / South Korea's Muan Fire StationКрушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / South Korea's Muan Fire Station
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США в воскресенье заявил, что совместно с Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США помогают Южной Корее в расследовании крушения самолета Jeju Air.
"NTSB возглавляет группу следователей США (NTSB, Boeing и FAA) для оказания помощи Совету по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Республики Корея (ARAIB) в расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании Jeju Air, произошедшей 29 декабря", - заявило ведомство на своей странице в соцсети X.
Кадры крушения самолета в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Появились кадры авиакатастрофы в Южной Корее
Вчера, 13:54
Вся информация касательно расследования будет обнародована исключительно Южной Кореей, отметило ведомство, ссылаясь на международные протоколы ИКАО.
В воскресенье около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом 7C 2216 из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Россиян среди них не было — пассажирами самолета были 173 гражданина Южной Кореи и две гражданки Таиланда. По последним данным, погибли 179 человек.
Как уточнили в Jeju Air, возраст самолета составлял 15 лет, ранее аварий с ним не происходило. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицами. Очевидцы рассказали, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Найдены тела всех погибших с самолета, разбившегося в Южной Корее
Вчера, 15:16
 
В миреСШАЮжная КореяМуанNTSBFAAМеждународная организация гражданской авиацииАвиакатастрофа в МуанеBoeing 737-800
 
 
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