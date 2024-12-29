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Путин повысил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами - РИА Новости, 29.12.2024
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14:33 29.12.2024 (обновлено: 15:07 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/putin-1991989426.html
Путин повысил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами
Путин повысил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами - РИА Новости, 29.12.2024
Путин повысил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами
Президент Владимир Путин повысил выплаты до десяти тысяч рублей для людей, которые не могут работать из-за ухода за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:33:00+03:00
2024-12-29T15:07:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин повысил выплаты до десяти тысяч рублей для людей, которые не могут работать из-за ухода за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства. "Установить ежемесячные выплаты в размере десяти тысяч рублей следующим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы", — говорится в документе. Теперь выплаты смогут получить не только неработающие или работающие неполный день родители и опекуны таких детей, но и другие ухаживающие за ними люди.Порядок, по которому можно будет подтвердить это, определяет правительство. Указ вступит в силу с 1 января 2025 года. Его опубликовали на портале официальной правовой информации.Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплат.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин повысил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами

Путин повысил выплаты ухаживающим за детьми-инвалидами до десяти тысяч рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин повысил выплаты до десяти тысяч рублей для людей, которые не могут работать из-за ухода за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства.
"Установить ежемесячные выплаты в размере десяти тысяч рублей следующим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы", — говорится в документе.
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Теперь выплаты смогут получить не только неработающие или работающие неполный день родители и опекуны таких детей, но и другие ухаживающие за ними люди.
Порядок, по которому можно будет подтвердить это, определяет правительство.
Указ вступит в силу с 1 января 2025 года. Его опубликовали на портале официальной правовой информации.
Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплат.
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