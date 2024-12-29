https://ria.ru/20241229/putin-1991989426.html

Путин повысил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами

Путин повысил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами - РИА Новости, 29.12.2024

Путин повысил выплаты для ухаживающих за детьми-инвалидами

Президент Владимир Путин повысил выплаты до десяти тысяч рублей для людей, которые не могут работать из-за ухода за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:33:00+03:00

2024-12-29T14:33:00+03:00

2024-12-29T15:07:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин повысил выплаты до десяти тысяч рублей для людей, которые не могут работать из-за ухода за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства. "Установить ежемесячные выплаты в размере десяти тысяч рублей следующим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы", — говорится в документе. Теперь выплаты смогут получить не только неработающие или работающие неполный день родители и опекуны таких детей, но и другие ухаживающие за ними люди.Порядок, по которому можно будет подтвердить это, определяет правительство. Указ вступит в силу с 1 января 2025 года. Его опубликовали на портале официальной правовой информации.Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплат.

https://ria.ru/20241031/matushkin-1981111311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин