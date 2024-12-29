Обращение Путина покажут в метро и наземном транспорте
Обращение Путина покажут на медиаэкранах в метро и наземном транспорте
Новогоднее обращение президента России Владимира Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Обращение президента России Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина в новогоднюю ночь покажут на медиаэкранах метро и наземного транспорта, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Новогоднее обращение президента России Владимира Путина и поздравление мэра Москвы Сергея Собянина покажут на медиаэкранах метро и наземного транспорта. Вы сможете посмотреть их в дороге в новогоднюю ночь на более чем 34 тысячах медиаэкранов метро, трамваев, автобусов и электробусов. Речь будут дублировать титры, также ее можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах метро", - говорится в сообщении ведомства.
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Новогоднее обращение президента в транспорте не будет отличаться от обычной трансляции, оно начнется одновременно с эфиром на телеканалах. До и после обращения пассажиры смогут посмотреть на медиаэкранах советские новогодние фильмы и видеоролики.
"На период новогодних каникул готовим тематический эфир, в котором расскажем интересные факты о празднике и покажем популярные фильмы", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.