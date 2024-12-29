На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России
MWM: первый полк ВС РФ с ЗРК С-500 угрожает важнейшим самолетам НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей" в составе нового российского полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, обеспечивающих операции ВВС НАТО, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о завершающем этапе формирования первого в российской армии полка, вооруженного новыми зенитными системами большой дальности С-500.
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"Российские вооруженные силы сформировали свой первый полк, оснащенный зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-500. <...> В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для <…> заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для <...> Военно-воздушных сил НАТО", — говорится в статье.
В издании отметили, что формирование первого полка с новыми системами стало важным этапом в обеспечении защиты России от угроз в космическом пространстве. По данным журнала, С-500 способен поражать гораздо более быстрые цели на больших высотах, нежели комплекс С-400. ЗРК, в частности, может бороться со спутниками, космическими челноками и межконтинентальными баллистическими ракетами.
"Сочетание этих возможностей с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире", — резюмируется в материале.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
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