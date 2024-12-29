https://ria.ru/20241229/polk-1991940344.html

На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России

На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России - РИА Новости, 29.12.2024

На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России

Зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей" в составе нового российского полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, обеспечивающих операции ВВС НАТО,... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T01:15:00+03:00

2024-12-29T01:15:00+03:00

2024-12-29T02:56:00+03:00

в мире

россия

нато

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей" в составе нового российского полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, обеспечивающих операции ВВС НАТО, пишет американский журнал Military Watch Magazine.На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о завершающем этапе формирования первого в российской армии полка, вооруженного новыми зенитными системами большой дальности С-500."Российские вооруженные силы сформировали свой первый полк, оснащенный зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-500. <...> В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для <…> заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для <...> Военно-воздушных сил НАТО", — говорится в статье.В издании отметили, что формирование первого полка с новыми системами стало важным этапом в обеспечении защиты России от угроз в космическом пространстве. По данным журнала, С-500 способен поражать гораздо более быстрые цели на больших высотах, нежели комплекс С-400. ЗРК, в частности, может бороться со спутниками, космическими челноками и межконтинентальными баллистическими ракетами."Сочетание этих возможностей с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире", — резюмируется в материале.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241219/oruzhie-1990029400.html

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в мире, россия, нато, с-500 (зенитный ракетный комплекс)