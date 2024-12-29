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На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России - РИА Новости, 29.12.2024
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01:15 29.12.2024 (обновлено: 02:56 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/polk-1991940344.html
На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России
На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России - РИА Новости, 29.12.2024
На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России
Зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей" в составе нового российского полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, обеспечивающих операции ВВС НАТО,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T01:15:00+03:00
2024-12-29T02:56:00+03:00
в мире
россия
нато
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей" в составе нового российского полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, обеспечивающих операции ВВС НАТО, пишет американский журнал Military Watch Magazine.На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о завершающем этапе формирования первого в российской армии полка, вооруженного новыми зенитными системами большой дальности С-500."Российские вооруженные силы сформировали свой первый полк, оснащенный зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-500. &lt;...&gt; В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для &lt;…&gt; заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для &lt;...&gt; Военно-воздушных сил НАТО", — говорится в статье.В издании отметили, что формирование первого полка с новыми системами стало важным этапом в обеспечении защиты России от угроз в космическом пространстве. По данным журнала, С-500 способен поражать гораздо более быстрые цели на больших высотах, нежели комплекс С-400. ЗРК, в частности, может бороться со спутниками, космическими челноками и межконтинентальными баллистическими ракетами."Сочетание этих возможностей с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире", — резюмируется в материале.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/oruzhie-1990029400.html
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в мире, россия, нато, с-500 (зенитный ракетный комплекс)
В мире, Россия, НАТО, С-500 (зенитный ракетный комплекс)
На Западе забили тревогу из-за нового полка ВС России

MWM: первый полк ВС РФ с ЗРК С-500 угрожает важнейшим самолетам НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-500 "Прометей" в составе нового российского полка представляют угрозу для самолетов-заправщиков, обеспечивающих операции ВВС НАТО, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
На прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о завершающем этапе формирования первого в российской армии полка, вооруженного новыми зенитными системами большой дальности С-500.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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"Российские вооруженные силы сформировали свой первый полк, оснащенный зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-500. <...> В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для <…> заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для <...> Военно-воздушных сил НАТО", — говорится в статье.
В издании отметили, что формирование первого полка с новыми системами стало важным этапом в обеспечении защиты России от угроз в космическом пространстве. По данным журнала, С-500 способен поражать гораздо более быстрые цели на больших высотах, нежели комплекс С-400. ЗРК, в частности, может бороться со спутниками, космическими челноками и межконтинентальными баллистическими ракетами.
"Сочетание этих возможностей с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире", — резюмируется в материале.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреРоссияНАТОС-500 (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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