https://ria.ru/20241229/plen-1991984944.html
Пленный ВСУ рассказал, что вместо автоматов солдатам раздавали лопатки
Пленный ВСУ рассказал, что вместо автоматов солдатам раздавали лопатки - РИА Новости, 29.12.2024
Пленный ВСУ рассказал, что вместо автоматов солдатам раздавали лопатки
Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что его подразделению для обороны позиции раздали лопатки, а не автоматы. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:21:00+03:00
2024-12-29T13:21:00+03:00
2024-12-29T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что его подразделению для обороны позиции раздали лопатки, а не автоматы. Пленный военнослужащий ВСУ 81-й отдельной аэромобильной бригады Олег Ахметов признается, что командование держало их в неведении. "Вывезли. Сказали, что едем на вторую позицию. Никто не будет стрелять. Нам автоматы не давали. Дали лопатки. Сказали, что за неделю подготовите два блиндажа и поедете назад на неделю отдыхать. Через час начался сильный обстрел. Затем зашли русские. Они были очень удивлены. Мы, мол, наступаем по всем правилам. Думаем, десантники, а тут вышли три "робокопа" с лопатами", - сказал пленный. По его словам, когда они сдались в плен, БПЛА ВСУ стали их атаковать, но российские военнослужащие их спасли.
https://ria.ru/20241228/svo-1991886071.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, что вместо автоматов солдатам раздавали лопатки
Пленный ВСУ Ахметов: нам для обороны позиции раздали лопатки, а не автоматы