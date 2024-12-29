https://ria.ru/20241229/plen-1991984944.html

Пленный ВСУ рассказал, что вместо автоматов солдатам раздавали лопатки

Пленный ВСУ рассказал, что вместо автоматов солдатам раздавали лопатки - РИА Новости, 29.12.2024

Пленный ВСУ рассказал, что вместо автоматов солдатам раздавали лопатки

Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что его подразделению для обороны позиции раздали лопатки, а не автоматы. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:21:00+03:00

2024-12-29T13:21:00+03:00

2024-12-29T13:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что его подразделению для обороны позиции раздали лопатки, а не автоматы. Пленный военнослужащий ВСУ 81-й отдельной аэромобильной бригады Олег Ахметов признается, что командование держало их в неведении. "Вывезли. Сказали, что едем на вторую позицию. Никто не будет стрелять. Нам автоматы не давали. Дали лопатки. Сказали, что за неделю подготовите два блиндажа и поедете назад на неделю отдыхать. Через час начался сильный обстрел. Затем зашли русские. Они были очень удивлены. Мы, мол, наступаем по всем правилам. Думаем, десантники, а тут вышли три "робокопа" с лопатами", - сказал пленный. По его словам, когда они сдались в плен, БПЛА ВСУ стали их атаковать, но российские военнослужащие их спасли.

https://ria.ru/20241228/svo-1991886071.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)