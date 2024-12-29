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В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе - РИА Новости, 29.12.2024
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20:03 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/peterburg-1992016771.html
В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе
В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе - РИА Новости, 29.12.2024
В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе
Суд в Петербурге заключил под стражу несовершеннолетнюю ученицу одной из школ города, повесившую портреты внесенных в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:03:00+03:00
2024-12-29T20:03:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
кировский район
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу несовершеннолетнюю ученицу одной из школ города, повесившую портреты внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина* из РДК** на стенде в образовательном учреждении, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.2 (Публичное оправдание или пропаганда терроризма) УК РФ. Суд избрал стражу по 26.02.2025", - сообщает пресс-служба. Ранее о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ сообщали РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Петербургу. Также источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что на информационном стенде в одной из школ в Кировском районе города появились фотографии Капустина* и Левкина*. После чего была задержана 16-летняя учащаяся, которая сообщила, что сама по своей собственной инициативе решила повесить эти портреты. В пресс-службе судов города добавили, что школьница возражала против заключения под стражу и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.* Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241205/kapustin-1987448395.html
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе

В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты Капустина и Левкина в школе

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу несовершеннолетнюю ученицу одной из школ города, повесившую портреты внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина* из РДК** на стенде в образовательном учреждении, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.2 (Публичное оправдание или пропаганда терроризма) УК РФ. Суд избрал стражу по 26.02.2025", - сообщает пресс-служба.
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Ранее о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ сообщали РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Петербургу. Также источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что на информационном стенде в одной из школ в Кировском районе города появились фотографии Капустина* и Левкина*. После чего была задержана 16-летняя учащаяся, которая сообщила, что сама по своей собственной инициативе решила повесить эти портреты.
В пресс-службе судов города добавили, что школьница возражала против заключения под стражу и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
* Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов
** Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКировский районФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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