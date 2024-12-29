https://ria.ru/20241229/peterburg-1992016771.html

В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе

В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе - РИА Новости, 29.12.2024

В Петербурге арестовали девочку, повесившую портреты террористов в школе

Суд в Петербурге заключил под стражу несовершеннолетнюю ученицу одной из школ города, повесившую портреты внесенных в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:03:00+03:00

2024-12-29T20:03:00+03:00

2024-12-29T20:03:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

кировский район

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу несовершеннолетнюю ученицу одной из школ города, повесившую портреты внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина* из РДК** на стенде в образовательном учреждении, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.2 (Публичное оправдание или пропаганда терроризма) УК РФ. Суд избрал стражу по 26.02.2025", - сообщает пресс-служба. Ранее о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ сообщали РИА Новости в пресс-службе ГСУСК России по Петербургу. Также источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что на информационном стенде в одной из школ в Кировском районе города появились фотографии Капустина* и Левкина*. После чего была задержана 16-летняя учащаяся, которая сообщила, что сама по своей собственной инициативе решила повесить эти портреты. В пресс-службе судов города добавили, что школьница возражала против заключения под стражу и просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.* Физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241205/kapustin-1987448395.html

https://ria.ru/20241201/delo-1986706339.html

россия

санкт-петербург

кировский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)