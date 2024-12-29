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Нижегородского подростка, взорвавшего петарду в ТЦ, прооперировали - РИА Новости, 29.12.2024
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23:14 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/petarda-1992027491.html
Нижегородского подростка, взорвавшего петарду в ТЦ, прооперировали
Нижегородского подростка, взорвавшего петарду в ТЦ, прооперировали - РИА Новости, 29.12.2024
Нижегородского подростка, взорвавшего петарду в ТЦ, прооперировали
Медикам удалось сохранить часть пальцев нижегородскому подростку, в руке которого взорвалась петарда в торговом центре, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T23:14:00+03:00
2024-12-29T23:14:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Медикам удалось сохранить часть пальцев нижегородскому подростку, в руке которого взорвалась петарда в торговом центре, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области. По данным регионального управления МЧС, в воскресенье 13-летний подросток поджёг петарду в зоне фудкорта в одном из торговых центров. Петарда взорвалась у него в руке, мальчик госпитализирован. По данным минздрава региона, у него поражены все пальцы на руке. "Подростку провели операцию. Медикам удалось частично сохранить ему пальцы левой руки", - рассказали в региональном минздраве. Специалисты призвали нижегородцев соблюдать необходимые правила при использовании пиротехники. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что после инцидента с петардой проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе место приобретения подростком пиротехники.
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нижегородская область
россия
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Нижегородского подростка, взорвавшего петарду в ТЦ, прооперировали

Врачи сохранили часть пальцев нижегородскому подростку, взорвавшему петарду в ТЦ

© iStock.com / stefanamerОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© iStock.com / stefanamer
Операционная. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Медикам удалось сохранить часть пальцев нижегородскому подростку, в руке которого взорвалась петарда в торговом центре, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
По данным регионального управления МЧС, в воскресенье 13-летний подросток поджёг петарду в зоне фудкорта в одном из торговых центров. Петарда взорвалась у него в руке, мальчик госпитализирован. По данным минздрава региона, у него поражены все пальцы на руке.
«
"Подростку провели операцию. Медикам удалось частично сохранить ему пальцы левой руки", - рассказали в региональном минздраве.
Специалисты призвали нижегородцев соблюдать необходимые правила при использовании пиротехники.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что после инцидента с петардой проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе место приобретения подростком пиротехники.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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