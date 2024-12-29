https://ria.ru/20241229/petarda-1992027491.html

Нижегородского подростка, взорвавшего петарду в ТЦ, прооперировали

Нижегородского подростка, взорвавшего петарду в ТЦ, прооперировали - РИА Новости, 29.12.2024

Нижегородского подростка, взорвавшего петарду в ТЦ, прооперировали

Медикам удалось сохранить часть пальцев нижегородскому подростку, в руке которого взорвалась петарда в торговом центре, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T23:14:00+03:00

2024-12-29T23:14:00+03:00

2024-12-29T23:14:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Медикам удалось сохранить часть пальцев нижегородскому подростку, в руке которого взорвалась петарда в торговом центре, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области. По данным регионального управления МЧС, в воскресенье 13-летний подросток поджёг петарду в зоне фудкорта в одном из торговых центров. Петарда взорвалась у него в руке, мальчик госпитализирован. По данным минздрава региона, у него поражены все пальцы на руке. "Подростку провели операцию. Медикам удалось частично сохранить ему пальцы левой руки", - рассказали в региональном минздраве. Специалисты призвали нижегородцев соблюдать необходимые правила при использовании пиротехники. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что после инцидента с петардой проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе место приобретения подростком пиротехники.

https://ria.ru/20241221/feyerverk-1990624568.html

нижегородская область

россия

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Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)