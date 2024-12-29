https://ria.ru/20241229/petarda-1992012552.html
В Нижнем Новгороде подростка госпитализировали после взрыва петарды в ТЦ
В Нижнем Новгороде подростка госпитализировали после взрыва петарды в ТЦ - РИА Новости, 29.12.2024
В Нижнем Новгороде подростка госпитализировали после взрыва петарды в ТЦ
Операция потребуется подростку, в руке которого взорвалась петарда в торговом центре в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:43:00+03:00
2024-12-29T18:43:00+03:00
2024-12-29T18:43:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Операция потребуется подростку, в руке которого взорвалась петарда в торговом центре в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Нижегородской области. По данным регионального управления МЧС, в воскресенье в пожарную охрану поступил вызов в один из торговых центров. Когда на место прибыли пожарные МЧС России, выяснилось, что 13-летний подросток поджёг петарду в зоне фудкорта, в результате чего она взорвалась у него в руке. Подросток госпитализирован. "Подросток доставлен в стабильном состоянии в медучреждение. Все пальцы руки поражены, планируется оперативное вмешательство", - рассказали в региональном минздраве.
https://ria.ru/20241220/pirotekhnika-1990299618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде подростка госпитализировали после взрыва петарды в ТЦ
Подросток, взорвавший петарду в зоне фудкорта в нижегородском ТЦ, получил травму