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Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф - РИА Новости, 29.12.2024
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16:33 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/pesov-1992001116.html
Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф
Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф - РИА Новости, 29.12.2024
Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф
Автор знаменитых фотографий российской дипломатии, выдающийся фотограф министерства иностранных дел России, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы, и... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:33:00+03:00
2024-12-29T16:33:00+03:00
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америка
ссср
эдуард песов
андрей громыко
мария захарова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Автор знаменитых фотографий российской дипломатии, выдающийся фотограф министерства иностранных дел России, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы, и работавший в РИА Новости Эдуард Песов ушел из жизни на 93-м году. Песов работал официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки. Как отметили в МИД РФ, Песов был награжден многочисленными премиями, но "главное его достижение — это любовь и уважение коллег, российских дипломатов, друзей и многочисленных почитателей". Песов — лауреат многочисленных российских и международных фотовыставок, обладатель приза престижного международного конкурса World Press Photo "Золотой глаз" 1982 года. В 2005 году ему присудили национальную премию в области фотоискусства "Золотой глаз России". В 2007 году награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2012 году - орденом Дружбы. "Все, кто знал Эдуарда Иосифовича, говорят о нем как о человеке редкой душевной щедрости, тонкого чувства момента и глубокого понимания человеческой природы. Его кадры — это не просто фотографии, это живая история, в которой каждый миг наполнен теплом, смыслом, напряжением, а иногда и хулиганским юмором. Он был одним из немногих фотожурналистов-современников, чьи снимки имели ярко выраженный авторский стиль", - подчеркнули в российском дипведомстве. "Фотолетописец жизни министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии... Ярчайшая звезда, мощнейший человек, невероятная жизнь", - вспоминает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Те, кто работал с Песовым, отмечают, что его работы отражали не только "глубокую политику", но и личные отношения, которые складывались в ходе дипломатических переговоров. "Я бы его назвал "дипломат-фотограф", потому что он умел дипломатически найти правильные подходы, делать снимки, в которых отражалась не какая-то сиюминутная ситуация, а именно политика. Через его снимки была видна глубокая политика. Это удивительный дар человека", - отметил президент Российского совета по международным делам, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов. По словам директора дирекции фотоинформации международной медиагруппы "Россия сегодня" Александра Штоля, в работах Песова было над чем подумать. "Он много знал сам по себе... Была глубокая политика, конечно. Были личные отношения между министрами, когда шли какие-то дипломатические переговоры. Этот элемент личных отношений виден", - заявил он. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко подчеркнул, что у Песова были "свои особые отношения" с главами МИД. "Неизменная добрая шутка в сочетании с дружеским подколом делали его душой нескончаемых перелетов дипломатических команд не одного министра иностранных дел России", - поведал он.
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96
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россия, америка, ссср, эдуард песов, андрей громыко, мария захарова, российский совет по международным делам
Россия, Америка, СССР, Эдуард Песов, Андрей Громыко, Мария Захарова, Российский совет по международным делам

Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф

© Фото : РИА НовостиЭдуард Песов
Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : РИА Новости
Эдуард Песов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Автор знаменитых фотографий российской дипломатии, выдающийся фотограф министерства иностранных дел России, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы, и работавший в РИА Новости Эдуард Песов ушел из жизни на 93-м году.
Песов работал официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
Фотокорреспондент Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В МИД назвали Песова легендой отечественной фотожурналистики
16:00
Как отметили в МИД РФ, Песов был награжден многочисленными премиями, но "главное его достижение — это любовь и уважение коллег, российских дипломатов, друзей и многочисленных почитателей".
Песов — лауреат многочисленных российских и международных фотовыставок, обладатель приза престижного международного конкурса World Press Photo "Золотой глаз" 1982 года. В 2005 году ему присудили национальную премию в области фотоискусства "Золотой глаз России". В 2007 году награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2012 году - орденом Дружбы.
«
"Все, кто знал Эдуарда Иосифовича, говорят о нем как о человеке редкой душевной щедрости, тонкого чувства момента и глубокого понимания человеческой природы. Его кадры — это не просто фотографии, это живая история, в которой каждый миг наполнен теплом, смыслом, напряжением, а иногда и хулиганским юмором. Он был одним из немногих фотожурналистов-современников, чьи снимки имели ярко выраженный авторский стиль", - подчеркнули в российском дипведомстве.
"Фотолетописец жизни министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии... Ярчайшая звезда, мощнейший человек, невероятная жизнь", - вспоминает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Те, кто работал с Песовым, отмечают, что его работы отражали не только "глубокую политику", но и личные отношения, которые складывались в ходе дипломатических переговоров.
«
"Я бы его назвал "дипломат-фотограф", потому что он умел дипломатически найти правильные подходы, делать снимки, в которых отражалась не какая-то сиюминутная ситуация, а именно политика. Через его снимки была видна глубокая политика. Это удивительный дар человека", - отметил президент Российского совета по международным делам, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов.
По словам директора дирекции фотоинформации международной медиагруппы "Россия сегодня" Александра Штоля, в работах Песова было над чем подумать. "Он много знал сам по себе... Была глубокая политика, конечно. Были личные отношения между министрами, когда шли какие-то дипломатические переговоры. Этот элемент личных отношений виден", - заявил он.
Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко подчеркнул, что у Песова были "свои особые отношения" с главами МИД. "Неизменная добрая шутка в сочетании с дружеским подколом делали его душой нескончаемых перелетов дипломатических команд не одного министра иностранных дел России", - поведал он.
 
РоссияАмерикаСССРЭдуард ПесовАндрей ГромыкоМария ЗахароваРоссийский совет по международным делам
 
 
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