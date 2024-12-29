https://ria.ru/20241229/pesov-1992001116.html

Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф

Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф - РИА Новости, 29.12.2024

Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф

Автор знаменитых фотографий российской дипломатии, выдающийся фотограф министерства иностранных дел России, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы, и... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:33:00+03:00

2024-12-29T16:33:00+03:00

2024-12-29T16:33:00+03:00

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эдуард песов

андрей громыко

мария захарова

российский совет по международным делам

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Автор знаменитых фотографий российской дипломатии, выдающийся фотограф министерства иностранных дел России, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы, и работавший в РИА Новости Эдуард Песов ушел из жизни на 93-м году. Песов работал официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки. Как отметили в МИД РФ, Песов был награжден многочисленными премиями, но "главное его достижение — это любовь и уважение коллег, российских дипломатов, друзей и многочисленных почитателей". Песов — лауреат многочисленных российских и международных фотовыставок, обладатель приза престижного международного конкурса World Press Photo "Золотой глаз" 1982 года. В 2005 году ему присудили национальную премию в области фотоискусства "Золотой глаз России". В 2007 году награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2012 году - орденом Дружбы. "Все, кто знал Эдуарда Иосифовича, говорят о нем как о человеке редкой душевной щедрости, тонкого чувства момента и глубокого понимания человеческой природы. Его кадры — это не просто фотографии, это живая история, в которой каждый миг наполнен теплом, смыслом, напряжением, а иногда и хулиганским юмором. Он был одним из немногих фотожурналистов-современников, чьи снимки имели ярко выраженный авторский стиль", - подчеркнули в российском дипведомстве. "Фотолетописец жизни министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии... Ярчайшая звезда, мощнейший человек, невероятная жизнь", - вспоминает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Те, кто работал с Песовым, отмечают, что его работы отражали не только "глубокую политику", но и личные отношения, которые складывались в ходе дипломатических переговоров. "Я бы его назвал "дипломат-фотограф", потому что он умел дипломатически найти правильные подходы, делать снимки, в которых отражалась не какая-то сиюминутная ситуация, а именно политика. Через его снимки была видна глубокая политика. Это удивительный дар человека", - отметил президент Российского совета по международным делам, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов. По словам директора дирекции фотоинформации международной медиагруппы "Россия сегодня" Александра Штоля, в работах Песова было над чем подумать. "Он много знал сам по себе... Была глубокая политика, конечно. Были личные отношения между министрами, когда шли какие-то дипломатические переговоры. Этот элемент личных отношений виден", - заявил он. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко подчеркнул, что у Песова были "свои особые отношения" с главами МИД. "Неизменная добрая шутка в сочетании с дружеским подколом делали его душой нескончаемых перелетов дипломатических команд не одного министра иностранных дел России", - поведал он.

https://ria.ru/20241229/pesov-1991998392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, америка, ссср, эдуард песов, андрей громыко, мария захарова, российский совет по международным делам