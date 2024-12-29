https://ria.ru/20241229/pesov-1991998392.html

В МИД назвали Песова легендой отечественной фотожурналистики

В МИД назвали Песова легендой отечественной фотожурналистики - РИА Новости, 29.12.2024

В МИД назвали Песова легендой отечественной фотожурналистики

Руководство МИД РФ выразило соболезнования родным и близким фотографа дипломатического ведомства Эдуарда Песова, подчеркнув, что он был легендой отечественной... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:00:00+03:00

2024-12-29T16:00:00+03:00

2024-12-29T16:00:00+03:00

россия

тбилиси

москва

андрей громыко

эдуард песов

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Руководство МИД РФ выразило соболезнования родным и близким фотографа дипломатического ведомства Эдуарда Песова, подчеркнув, что он был легендой отечественной фотожурналистики. В Telegram-канале МИД России говорится, что "руководство министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 29 декабря 2024 года на 93-м году ушёл из жизни Эдуард Иосифович Песов". "Эдуард Иосифович был легендой отечественной фотожурналистики, одним из классиков старой школы. В объективе своей камеры он запечатлел целую эпоху политической жизни родной страны и всего мира", - указали в МИД. Там отметили, что "его работы не просто отражали события, они рассказывали истории, полные жизни и чувств". В МИД России напомнили, что Песов родился 13 апреля 1932 года в Тбилиси. "Фотография стала частью его жизни с самого детства. Уже в юности он покорил сердца коллег и зрителей своими проникновенными снимками, неоднократно занимал первые места в фотоконкурсах, но это было только начало пути", - заметили в министерстве. В МИД отметили, что переехав в 1963 году в Москву, Песов был принят на работу в АПН. С 1992 года Эдуард Иосифович стал штатным фотографом министерства иностранных дел. "Художественный талант и мастерство Песова получили высочайшее признание. Он был награждён многочисленными премиями, но главное его достижение — это любовь и уважение коллег, российских дипломатов, друзей и многочисленных почитателей", - рассказали в МИД. Там добавили, что "все, кто знал Эдуарда Иосифовича, говорят о нем как о человеке редкой душевной щедрости, тонкого чувства момента и глубокого понимания человеческой природы". "Его кадры — это не просто фотографии, это живая история, в которой каждый миг наполнен теплом, смыслом, напряжением, а иногда и хулиганским юмором. Он был одним из немногих фотожурналистов-современников, чьи снимки имели ярко выраженный авторский стиль", - подчеркнули в МИД. В министерстве указали на то, что "Песов подарил нам бесценное наследие, которое будет вдохновлять еще многие поколения". "Его талант, человечность и умение видеть прекрасное останутся с нами навсегда", - отметили в российском ведомстве. "Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах, сохранится в его замечательных работах, которые будут жить вечно", - заключили в МИД РФ. Песов работал официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.

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россия, тбилиси, москва, андрей громыко, эдуард песов