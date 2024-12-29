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Фотограф Песов тонко чувствовал атмосферу переговоров, заявил Яковенко - РИА Новости, 29.12.2024
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15:54 29.12.2024 (обновлено: 15:56 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pesov-1991997953.html
Фотограф Песов тонко чувствовал атмосферу переговоров, заявил Яковенко
Фотограф Песов тонко чувствовал атмосферу переговоров, заявил Яковенко - РИА Новости, 29.12.2024
Фотограф Песов тонко чувствовал атмосферу переговоров, заявил Яковенко
Одна фотография фотографа МИД РФ Эдуарда Песова говорила больше, чем вся официальная протокольная съемка, он очень тонко чувствовал атмосферу переговоров,... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:54:00+03:00
2024-12-29T15:56:00+03:00
александр яковенко
россия
общество
эдуард песов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Одна фотография фотографа МИД РФ Эдуарда Песова говорила больше, чем вся официальная протокольная съемка, он очень тонко чувствовал атмосферу переговоров, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "Сегодня на 93 году ушел из жизни летописец российской внешней политики Эдуард Иосифович Песов. Он очень тонко чувствовал атмосферу международных встреч и переговоров", - заметил он. По его словам, фотографии Песова "становились как-то сами по себе естественным отражением их (переговоров - ред.) итогов. Иногда одна фотография говорила больше, чем вся официальная протокольная съемка". "У него были свои особые отношения с Примаковым, Ивановым, и, конечно, Лавровым. Неизменная добрая шутка в сочетании с дружеским подколом делали его душой нескончаемых перелетов дипломатических команд не одного министра иностранных дел России", - поведал он. "Ну и конечно, его работы всегда высоко ценили его коллеги из "России Сегодня". Скорбим", - заключил Яковенко. Эдуард Песов - культовый фотограф МИД РФ, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости.
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александр яковенко, россия, общество, эдуард песов
Александр Яковенко, Россия, Общество, Эдуард Песов
Фотограф Песов тонко чувствовал атмосферу переговоров, заявил Яковенко

Яковенко: Одна фотография Песова говорила больше, чем вся протокольная съемка

© Фото : РИА НовостиЭдуард Песов
Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : РИА Новости
Эдуард Песов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Одна фотография фотографа МИД РФ Эдуарда Песова говорила больше, чем вся официальная протокольная съемка, он очень тонко чувствовал атмосферу переговоров, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко.
«
"Сегодня на 93 году ушел из жизни летописец российской внешней политики Эдуард Иосифович Песов. Он очень тонко чувствовал атмосферу международных встреч и переговоров", - заметил он.
По его словам, фотографии Песова "становились как-то сами по себе естественным отражением их (переговоров - ред.) итогов. Иногда одна фотография говорила больше, чем вся официальная протокольная съемка".
"У него были свои особые отношения с Примаковым, Ивановым, и, конечно, Лавровым. Неизменная добрая шутка в сочетании с дружеским подколом делали его душой нескончаемых перелетов дипломатических команд не одного министра иностранных дел России", - поведал он.
"Ну и конечно, его работы всегда высоко ценили его коллеги из "России Сегодня". Скорбим", - заключил Яковенко.
Эдуард Песов - культовый фотограф МИД РФ, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости.
Фотокорреспондент Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове
15:49
 
Александр ЯковенкоРоссияОбществоЭдуард Песов
 
 
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