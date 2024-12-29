https://ria.ru/20241229/pesov-1991997578.html

Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове

Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове - РИА Новости, 29.12.2024

Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове

Ушедшего из жизни фотографа МИД России Эдуарда Песова высоко ценили все министры иностранных дел, с которыми он работал, как человека и как дипломата, заявил... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:49:00+03:00

2024-12-29T15:49:00+03:00

2024-12-29T15:56:00+03:00

россия

америка

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

эдуард песов

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ушедшего из жизни фотографа МИД России Эдуарда Песова высоко ценили все министры иностранных дел, с которыми он работал, как человека и как дипломата, заявил РИА Новости директор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль. Ранее об уходе Песова на 93-м году жизни сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Быть фотографом в министерстве иностранных дел - это быть ещё и дипломатом. Хотя сам он говорил: "Я не дипломат, я - фотограф". А он был, конечно же, дипломатом... Его чрезвычайно ценили. Он человеком был очень тактичным, очень дипломатичным. Нынешний и все предыдущие министры достаточно высоко его ценили, прежде всего, как человека и как дипломата, наверное", - сказал Штоль агентству. Он вспомнил одну из последних творческих выставок Песова. "Работы удивительно интересные. Огромное количество этих работ до нас не дошло. Во многом они осели в министерстве иностранных дел. Это очень жаль. Будем вести разговоры, чтобы можно было открыть, там далеко не всё можно до сих пор показать публике", - подчеркнул Штоль. По его словам, в работах Песова было над чем подумать. "Он много знал сам по себе... Была глубокая политика, конечно. Были личные отношения между министрами, когда шли какие-то дипломатические переговоры. Этот элемент личных отношений виден", - заявил он. Штоль отметил, что Песов до ухода из жизни числился как сотрудник медиагруппы "Россия сегодня", а в последние годы плохо себя чувствовал. Эдуард Песов - культовый фотограф МИД РФ, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости. Песов работал официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.

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америка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, америка, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эдуард песов