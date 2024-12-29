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Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове - РИА Новости, 29.12.2024
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15:49 29.12.2024 (обновлено: 15:56 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pesov-1991997578.html
Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове
Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове - РИА Новости, 29.12.2024
Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове
Ушедшего из жизни фотографа МИД России Эдуарда Песова высоко ценили все министры иностранных дел, с которыми он работал, как человека и как дипломата, заявил... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:49:00+03:00
2024-12-29T15:56:00+03:00
россия
америка
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эдуард песов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ушедшего из жизни фотографа МИД России Эдуарда Песова высоко ценили все министры иностранных дел, с которыми он работал, как человека и как дипломата, заявил РИА Новости директор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль. Ранее об уходе Песова на 93-м году жизни сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Быть фотографом в министерстве иностранных дел - это быть ещё и дипломатом. Хотя сам он говорил: "Я не дипломат, я - фотограф". А он был, конечно же, дипломатом... Его чрезвычайно ценили. Он человеком был очень тактичным, очень дипломатичным. Нынешний и все предыдущие министры достаточно высоко его ценили, прежде всего, как человека и как дипломата, наверное", - сказал Штоль агентству. Он вспомнил одну из последних творческих выставок Песова. "Работы удивительно интересные. Огромное количество этих работ до нас не дошло. Во многом они осели в министерстве иностранных дел. Это очень жаль. Будем вести разговоры, чтобы можно было открыть, там далеко не всё можно до сих пор показать публике", - подчеркнул Штоль. По его словам, в работах Песова было над чем подумать. "Он много знал сам по себе... Была глубокая политика, конечно. Были личные отношения между министрами, когда шли какие-то дипломатические переговоры. Этот элемент личных отношений виден", - заявил он. Штоль отметил, что Песов до ухода из жизни числился как сотрудник медиагруппы "Россия сегодня", а в последние годы плохо себя чувствовал. Эдуард Песов - культовый фотограф МИД РФ, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости. Песов работал официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, америка, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эдуард песов
Россия, Америка, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Эдуард Песов
Директор фотослужбы "Россия сегодня" рассказал о фотографе Песове

Директор фотослужбы "Россия сегодня" Штоль: фотографа Песова высоко ценили в МИД

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФотокорреспондент Эдуард Песов
Фотокорреспондент Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фотокорреспондент Эдуард Песов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ушедшего из жизни фотографа МИД России Эдуарда Песова высоко ценили все министры иностранных дел, с которыми он работал, как человека и как дипломата, заявил РИА Новости директор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль.
Ранее об уходе Песова на 93-м году жизни сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Быть фотографом в министерстве иностранных дел - это быть ещё и дипломатом. Хотя сам он говорил: "Я не дипломат, я - фотограф". А он был, конечно же, дипломатом... Его чрезвычайно ценили. Он человеком был очень тактичным, очень дипломатичным. Нынешний и все предыдущие министры достаточно высоко его ценили, прежде всего, как человека и как дипломата, наверное", - сказал Штоль агентству.
Он вспомнил одну из последних творческих выставок Песова.
"Работы удивительно интересные. Огромное количество этих работ до нас не дошло. Во многом они осели в министерстве иностранных дел. Это очень жаль. Будем вести разговоры, чтобы можно было открыть, там далеко не всё можно до сих пор показать публике", - подчеркнул Штоль.
По его словам, в работах Песова было над чем подумать.
«
"Он много знал сам по себе... Была глубокая политика, конечно. Были личные отношения между министрами, когда шли какие-то дипломатические переговоры. Этот элемент личных отношений виден", - заявил он.
Штоль отметил, что Песов до ухода из жизни числился как сотрудник медиагруппы "Россия сегодня", а в последние годы плохо себя чувствовал.
Эдуард Песов - культовый фотограф МИД РФ, начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости.
Песов работал официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
© Фото : РИА НовостиЭдуард Песов
Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : РИА Новости
Эдуард Песов. Архивное фото
 
РоссияАмерикаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Эдуард Песов
 
 
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