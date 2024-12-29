https://ria.ru/20241229/pesov-1991997014.html

Экс-глава МИД Иванов назвал фотографа Песова человеком удивительного дара

Экс-глава МИД Иванов назвал фотографа Песова человеком удивительного дара - РИА Новости, 29.12.2024

Экс-глава МИД Иванов назвал фотографа Песова человеком удивительного дара

Ушедший из жизни фотограф МИД РФ Эдуард Песов через свои снимки показывал глубокую политику, это человек удивительного дара, его галерея могла бы дать... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:46:00+03:00

2024-12-29T15:46:00+03:00

2024-12-29T15:56:00+03:00

россия

америка

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игорь иванов

мария захарова

андрей громыко

российский совет по международным делам

эдуард песов

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ушедший из жизни фотограф МИД РФ Эдуард Песов через свои снимки показывал глубокую политику, это человек удивительного дара, его галерея могла бы дать представление о многих международных событиях, в которых принимали участие российские политики, рассказал РИА Новости президент Российского совета по международным делам, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов. Ранее об уходе Песова на 93-м году жизни сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Очень жалко, что ушёл такой человек. Очень был внимательный, добрый, прекрасный профессионал. Его все в коллективе очень уважали. Умел выстраивать отношения. Я бы его назвал "дипломат-фотограф", потому что он умел дипломатически найти правильные подходы, делать снимки, в которых отражалась не какая-то сиюминутная ситуация, а именно политика. Через его снимки была видна глубокая политика. Это удивительный дар человека", - сказал Иванов в беседе с агентством. По его словам, Песов работал почти на всех мероприятиях, принимал участие в зарубежных поездках. "Великолепный профессионал, который работал в министерстве иностранных дел на протяжении длительного времени, вёл прекрасные репортажи, у него великолепная галерея. Если кто-то издаст альбом с его фотографиями, то через этот альбом можно будет судить о многих крупных международных событиях, в которых принимали участие российские политики... Он был членом нашего коллектива, как член семьи, если можно сказать", - подчеркнул экс-глава МИД РФ. "Светлая память", - сказал Иванов. Эдуард Песов в 60-е годы начал трудиться в АПН. Песов работал официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.

россия

америка

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, америка, ссср, игорь иванов, мария захарова, андрей громыко, российский совет по международным делам, эдуард песов