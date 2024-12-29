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Умер фотограф МИД Эдуард Песов - РИА Новости, 29.12.2024
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13:06 29.12.2024 (обновлено: 16:45 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pesov-1991982975.html
Умер фотограф МИД Эдуард Песов
Умер фотограф МИД Эдуард Песов - РИА Новости, 29.12.2024
Умер фотограф МИД Эдуард Песов
Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T13:06:00+03:00
2024-12-29T16:45:00+03:00
россия
америка
ссср
мария захарова
эдуард песов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.&quot;Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии&quot;, — написала она.Представитель министерства отметила, что Песова "знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие"."Он говорил: "Я фотограф, вы дипломаты". А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста", — добавила Захарова.Она назвала Песова ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, прожившим невероятную жизнь.&quot;Надо сказать &quot;скорблю&quot;, а хочется кричать &quot;люблю!&quot; — заключила официальный представитель МИД.Эдуард Песов в 60-е годы начал работать в АПН. Он занимал пост официального фотографа всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко, а при Евгении Примакове стал официальным фотографом МИД. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — он шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР, от острова Беринга до Кушки.
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россия, америка, ссср, мария захарова, эдуард песов
Россия, Америка, СССР, Мария Захарова, Эдуард Песов
Умер фотограф МИД Эдуард Песов

Фотограф МИД Эдуард Песов умер на 93-м году жизни

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФотокорреспондент Эдуард Песов
Фотокорреспондент Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фотокорреспондент Эдуард Песов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии", — написала она.

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Президент США Джеральд Рудольф Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время подписания коммюнике о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Президент США Д. Р. Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев во время Владивостокской советско-американской встречи

Президент США Джеральд Рудольф Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время подписания коммюнике о сокращении стратегических наступательных вооружений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев беседует с американским сенатором Эдвардом Кеннеди.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев беседует с сенатором Эдвардом Кеннеди

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев беседует с американским сенатором Эдвардом Кеннеди.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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2 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел Андрей Громыко и Председатель Исполкома ООП Ясир Арафат перед началом беседы.

Министр иностранных дел Андрей Громыко и Председатель Исполкома ООП Ясир Арафат перед началом беседы

Министр иностранных дел Андрей Громыко и Председатель Исполкома ООП Ясир Арафат перед началом беседы.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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3 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко встречает прибывшего в Москву с официальным дружественным визитом министра иностранных дел Арабской Республики Египет Исмаила Фахми.

Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко встречает прибывшего в Москву министра иностранных дел Арабской Республики Египет Исмаила Фахми

Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко встречает прибывшего в Москву с официальным дружественным визитом министра иностранных дел Арабской Республики Египет Исмаила Фахми.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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4 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время пресс-конференции в Манагуа.

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время пресс-конференции в Манагуа

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время пресс-конференции в Манагуа.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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5 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе во время встречи с председателем Совета Министров Кубы Фиделем Кастро в Гаване.

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе во время встречи с председателем Совета Министров Кубы Фиделем Кастро в Гаване

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе во время встречи с председателем Совета Министров Кубы Фиделем Кастро в Гаване.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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6 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Глава МИД Сергей Лавров и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков перед началом торжественного собрания в здании ведомства, посвященном Дню дипломатического работника.

Сергей Лавров и Евгений Примаков перед началом торжественного собрания в здании министерства иностранных дел РФ

Глава МИД Сергей Лавров и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков перед началом торжественного собрания в здании ведомства, посвященном Дню дипломатического работника.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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7 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Экс-министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Примаков, и глава МИД России Сергей Лавров перед началом торжественного вечера в честь Дня дипломатического работника России.

Экс-министры иностранных дел РФ Игорь Иванов и Евгений Примаков, и глава МИД России Сергей Лавров перед началом торжественного вечера в честь Дня дипломатического работника России

Экс-министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Примаков, и глава МИД России Сергей Лавров перед началом торжественного вечера в честь Дня дипломатического работника России.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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8 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Шейх Тидиан Гадио во время встречи в Сенегале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Шейх Тидиан Гадио во время встречи в Сенегале, 2007 год

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Шейх Тидиан Гадио во время встречи в Сенегале.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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9 из 10
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанк

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время встречи в Москве.

Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время встречи в Москве.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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10 из 10

Президент США Джеральд Рудольф Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время подписания коммюнике о сокращении стратегических наступательных вооружений.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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1 из 10

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев беседует с американским сенатором Эдвардом Кеннеди.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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2 из 10

Министр иностранных дел Андрей Громыко и Председатель Исполкома ООП Ясир Арафат перед началом беседы.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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3 из 10

Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко встречает прибывшего в Москву с официальным дружественным визитом министра иностранных дел Арабской Республики Египет Исмаила Фахми.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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4 из 10

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время пресс-конференции в Манагуа.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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5 из 10

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе во время встречи с председателем Совета Министров Кубы Фиделем Кастро в Гаване.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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6 из 10

Глава МИД Сергей Лавров и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков перед началом торжественного собрания в здании ведомства, посвященном Дню дипломатического работника.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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7 из 10

Экс-министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Примаков, и глава МИД России Сергей Лавров перед началом торжественного вечера в честь Дня дипломатического работника России.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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8 из 10

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Шейх Тидиан Гадио во время встречи в Сенегале.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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9 из 10

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время встречи в Москве.

© РИА Новости / Эдуард Песов
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10 из 10
Представитель министерства отметила, что Песова "знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие".
"Он говорил: "Я фотограф, вы дипломаты". А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста", — добавила Захарова.
Она назвала Песова ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, прожившим невероятную жизнь.
«

"Надо сказать "скорблю", а хочется кричать "люблю!" — заключила официальный представитель МИД.

Эдуард Песов в 60-е годы начал работать в АПН.
Он занимал пост официального фотографа всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко, а при Евгении Примакове стал официальным фотографом МИД. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — он шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР, от острова Беринга до Кушки.
Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Экс-глава МИД Иванов назвал фотографа Песова человеком удивительного дара
16:33
 
РоссияАмерикаСССРМария ЗахароваЭдуард Песов
 
 
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