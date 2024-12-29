Умер фотограф МИД Эдуард Песов

Фотограф МИД Эдуард Песов умер на 93-м году жизни
"Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии", — написала она.
Президент США Джеральд Рудольф Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время подписания коммюнике о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Президент США Джеральд Рудольф Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время подписания коммюнике о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев беседует с американским сенатором Эдвардом Кеннеди.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев беседует с американским сенатором Эдвардом Кеннеди.
Министр иностранных дел Андрей Громыко и Председатель Исполкома ООП Ясир Арафат перед началом беседы.
Министр иностранных дел Андрей Громыко и Председатель Исполкома ООП Ясир Арафат перед началом беседы.
Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко встречает прибывшего в Москву с официальным дружественным визитом министра иностранных дел Арабской Республики Египет Исмаила Фахми.
Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко встречает прибывшего в Москву с официальным дружественным визитом министра иностранных дел Арабской Республики Египет Исмаила Фахми.
Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время пресс-конференции в Манагуа.
Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время пресс-конференции в Манагуа.
Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе во время встречи с председателем Совета Министров Кубы Фиделем Кастро в Гаване.
Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе во время встречи с председателем Совета Министров Кубы Фиделем Кастро в Гаване.
Глава МИД Сергей Лавров и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков перед началом торжественного собрания в здании ведомства, посвященном Дню дипломатического работника.
Глава МИД Сергей Лавров и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков перед началом торжественного собрания в здании ведомства, посвященном Дню дипломатического работника.
Экс-министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Примаков, и глава МИД России Сергей Лавров перед началом торжественного вечера в честь Дня дипломатического работника России.
Экс-министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Примаков, и глава МИД России Сергей Лавров перед началом торжественного вечера в честь Дня дипломатического работника России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Шейх Тидиан Гадио во время встречи в Сенегале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Шейх Тидиан Гадио во время встречи в Сенегале.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время встречи в Москве.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время встречи в Москве.
Президент США Джеральд Рудольф Форд и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время подписания коммюнике о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев беседует с американским сенатором Эдвардом Кеннеди.
Министр иностранных дел Андрей Громыко и Председатель Исполкома ООП Ясир Арафат перед началом беседы.
Министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко встречает прибывшего в Москву с официальным дружественным визитом министра иностранных дел Арабской Республики Египет Исмаила Фахми.
Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и президент Никарагуа Даниэль Ортега во время пресс-конференции в Манагуа.
Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе во время встречи с председателем Совета Министров Кубы Фиделем Кастро в Гаване.
Глава МИД Сергей Лавров и бывший министр иностранных дел Евгений Примаков перед началом торжественного собрания в здании ведомства, посвященном Дню дипломатического работника.
Экс-министры иностранных дел Игорь Иванов и Евгений Примаков, и глава МИД России Сергей Лавров перед началом торжественного вечера в честь Дня дипломатического работника России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Сенегал Шейх Тидиан Гадио во время встречи в Сенегале.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время встречи в Москве.
"Надо сказать "скорблю", а хочется кричать "люблю!" — заключила официальный представитель МИД.