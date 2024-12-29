https://ria.ru/20241229/pesov-1991982975.html

Умер фотограф МИД Эдуард Песов

Умер фотограф МИД Эдуард Песов - РИА Новости, 29.12.2024

Умер фотограф МИД Эдуард Песов

Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T13:06:00+03:00

2024-12-29T13:06:00+03:00

2024-12-29T16:45:00+03:00

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америка

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мария захарова

эдуард песов

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Умер фотограф МИД Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале."Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек Эдуард Иосифович Песов. Фотолетописец жизни Министерства иностранных дел, непосредственный участник тысяч крупнейших международных событий по всему миру. Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии", — написала она.Представитель министерства отметила, что Песова "знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие"."Он говорил: "Я фотограф, вы дипломаты". А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста", — добавила Захарова.Она назвала Песова ярчайшей звездой и мощнейшим человеком, прожившим невероятную жизнь."Надо сказать "скорблю", а хочется кричать "люблю!" — заключила официальный представитель МИД.Эдуард Песов в 60-е годы начал работать в АПН. Он занимал пост официального фотографа всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко, а при Евгении Примакове стал официальным фотографом МИД. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир — он шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР, от острова Беринга до Кушки.

https://ria.ru/20241229/pesov-1992001116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, америка, ссср, мария захарова, эдуард песов