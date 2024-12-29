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"Побуждает Россию": в США испугались из-за ядерного плана Пентагона
"Побуждает Россию": в США испугались из-за ядерного плана Пентагона - РИА Новости, 29.12.2024
"Побуждает Россию": в США испугались из-за ядерного плана Пентагона
Текущая программа модернизации ядерных сил США лишь провоцирует гонку вооружений с Россией и Китаем, заявил американский Институт ответственного... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T07:13:00+03:00
2024-12-29T07:13:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Текущая программа модернизации ядерных сил США лишь провоцирует гонку вооружений с Россией и Китаем, заявил американский Институт ответственного государственного управления Куинси в социальной сети X."Пентагоновская <...> программа "модернизации" не делает нас безопаснее — она разгоняет опасную и дорогую гонку вооружений. Каждый новый образец ядерного оружия, построенный в США, побуждает Россию и Китай наращивать собственный арсенал", — говорится в заявлении института.По данным Росконгресса, в США продолжается процесс обновления и модернизации ядерной триады. Так, в 2027 году на вооружение ВВС должен поступить новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. В 2030-х годах планируется начать замену баллистической ракеты Minuteman на новую систему Sentinel. Флот, в свою очередь, рассчитывает поменять атомные подводные крейсера типа Ohio на субмарины типа Columbia.Ранее в среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне. Он подчеркнул, что Москва никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражения.
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в мире, сша, россия, министерство обороны сша, китай
В мире, США, Россия, Министерство обороны США, Китай
"Побуждает Россию": в США испугались из-за ядерного плана Пентагона
Институт управления Куинси: ядерная модернизация в США лишь провоцирует Россию