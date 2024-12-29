https://ria.ru/20241229/pentagon-1991957911.html

США сократили помощь Украине

США сократили помощь Украине - РИА Новости, 29.12.2024

США сократили помощь Украине

Объем военной помощи США Киеву в 2024 году составил почти 19,5 миллиардов долларов, снизившись по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:31:00+03:00

2024-12-29T06:31:00+03:00

2024-12-29T07:43:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

джо байден

дональд трамп

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Объем военной помощи США Киеву в 2024 году составил почти 19,5 миллиардов долларов, снизившись по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих поставок была направлена на укрепление противовоздушной обороны Украины, свидетельствуют данные Пентагона, которые проанализировало РИА Новости. Успеть до пересменки Первые пакеты помощи США в 2024 году были утверждены с задержкой – конгресс одобрил выделение средств только в марте. Однако это не повлияло на дальнейшие действия: в оставшиеся месяцы администрация президента Джо Байдена форсировала передачу военной помощи, стремясь завершить ключевые поставки до инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января. В апреле конгресс утвердил дополнительное финансирование на сумму 60 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предполагающей закупку нового вооружения у оборонных подрядчиков. Одновременно через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA), позволяющий быстро передавать оружие из арсеналов Пентагона, были выделены пакеты помощи на миллиард долларов. Итоговая структура помощи от США в 2024 году выглядит следующим образом: Украина получила 18 пакетов через PDA на сумму 6,4 миллиарда долларов и пять пакетов через USAI на 13,088 миллиарда долларов. Однако в 2023 году объем помощи составил 24,7 миллиарда долларов, а в 2022 году – 19,875 миллиардов долларов. Акцент на ПВО Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны Украины. По данным Пентагона, число батарей Patriot, переданных Киеву, увеличилось с одной до трех, а объем поставленных ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot также значительно вырос. Помимо этого, поставки переносных зенитных комплексов Stinger выросли с более 2 тысяч до более 3 тысяч, а 155-мм артиллерийских снарядов – с более 2 миллионов до более 3 миллионов. Число 152-мм снарядов увеличилось с более 200 тысяч до более 400 тысяч. Количество бронетранспортеров M113, находящихся в распоряжении Украины, возросло с 300 до более 900 единиц. Кроме ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, спровоцировав дискуссии о возможности эскалации конфликта. По данным российской стороны, они использовались для ударов по объектам в Курской и Брянской областях. Эти поставки, по оценкам экспертов, подчеркивают стремление Вашингтона укрепить позиции Украины в затяжном конфликте и повысить ее способность отражать удары со стороны РФ.

https://ria.ru/20241121/ssha-1984927710.html

https://ria.ru/20241228/bajden-1991775254.html

https://ria.ru/20241025/ssha-1980003269.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша