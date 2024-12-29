Рейтинг@Mail.ru
США сократили помощь Украине - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 29.12.2024 (обновлено: 07:43 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/pentagon-1991957911.html
США сократили помощь Украине
США сократили помощь Украине - РИА Новости, 29.12.2024
США сократили помощь Украине
Объем военной помощи США Киеву в 2024 году составил почти 19,5 миллиардов долларов, снизившись по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:31:00+03:00
2024-12-29T07:43:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
джо байден
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Объем военной помощи США Киеву в 2024 году составил почти 19,5 миллиардов долларов, снизившись по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих поставок была направлена на укрепление противовоздушной обороны Украины, свидетельствуют данные Пентагона, которые проанализировало РИА Новости. Успеть до пересменки Первые пакеты помощи США в 2024 году были утверждены с задержкой – конгресс одобрил выделение средств только в марте. Однако это не повлияло на дальнейшие действия: в оставшиеся месяцы администрация президента Джо Байдена форсировала передачу военной помощи, стремясь завершить ключевые поставки до инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января. В апреле конгресс утвердил дополнительное финансирование на сумму 60 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предполагающей закупку нового вооружения у оборонных подрядчиков. Одновременно через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA), позволяющий быстро передавать оружие из арсеналов Пентагона, были выделены пакеты помощи на миллиард долларов. Итоговая структура помощи от США в 2024 году выглядит следующим образом: Украина получила 18 пакетов через PDA на сумму 6,4 миллиарда долларов и пять пакетов через USAI на 13,088 миллиарда долларов. Однако в 2023 году объем помощи составил 24,7 миллиарда долларов, а в 2022 году – 19,875 миллиардов долларов. Акцент на ПВО Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны Украины. По данным Пентагона, число батарей Patriot, переданных Киеву, увеличилось с одной до трех, а объем поставленных ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot также значительно вырос. Помимо этого, поставки переносных зенитных комплексов Stinger выросли с более 2 тысяч до более 3 тысяч, а 155-мм артиллерийских снарядов – с более 2 миллионов до более 3 миллионов. Число 152-мм снарядов увеличилось с более 200 тысяч до более 400 тысяч. Количество бронетранспортеров M113, находящихся в распоряжении Украины, возросло с 300 до более 900 единиц. Кроме ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, спровоцировав дискуссии о возможности эскалации конфликта. По данным российской стороны, они использовались для ударов по объектам в Курской и Брянской областях. Эти поставки, по оценкам экспертов, подчеркивают стремление Вашингтона укрепить позиции Украины в затяжном конфликте и повысить ее способность отражать удары со стороны РФ.
https://ria.ru/20241121/ssha-1984927710.html
https://ria.ru/20241228/bajden-1991775254.html
https://ria.ru/20241025/ssha-1980003269.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США сократили помощь Украине

Пентагон: объем военной помощи США Украине снизился до 19,5 миллиарда долларов

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Объем военной помощи США Киеву в 2024 году составил почти 19,5 миллиардов долларов, снизившись по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих поставок была направлена на укрепление противовоздушной обороны Украины, свидетельствуют данные Пентагона, которые проанализировало РИА Новости.

Успеть до пересменки

Первые пакеты помощи США в 2024 году были утверждены с задержкой – конгресс одобрил выделение средств только в марте. Однако это не повлияло на дальнейшие действия: в оставшиеся месяцы администрация президента Джо Байдена форсировала передачу военной помощи, стремясь завершить ключевые поставки до инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января.
Фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США отправляют Киеву старые ракеты ATACMS
21 ноября, 03:38
В апреле конгресс утвердил дополнительное финансирование на сумму 60 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предполагающей закупку нового вооружения у оборонных подрядчиков. Одновременно через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA), позволяющий быстро передавать оружие из арсеналов Пентагона, были выделены пакеты помощи на миллиард долларов.
Итоговая структура помощи от США в 2024 году выглядит следующим образом: Украина получила 18 пакетов через PDA на сумму 6,4 миллиарда долларов и пять пакетов через USAI на 13,088 миллиарда долларов. Однако в 2023 году объем помощи составил 24,7 миллиарда долларов, а в 2022 году – 19,875 миллиардов долларов.

Акцент на ПВО

Большая часть выделенных средств была направлена на укрепление противовоздушной обороны Украины. По данным Пентагона, число батарей Patriot, переданных Киеву, увеличилось с одной до трех, а объем поставленных ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot также значительно вырос.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ
Вчера, 00:15
Помимо этого, поставки переносных зенитных комплексов Stinger выросли с более 2 тысяч до более 3 тысяч, а 155-мм артиллерийских снарядов – с более 2 миллионов до более 3 миллионов. Число 152-мм снарядов увеличилось с более 200 тысяч до более 400 тысяч. Количество бронетранспортеров M113, находящихся в распоряжении Украины, возросло с 300 до более 900 единиц.
Кроме ранее переданных вооружений, США впервые предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, спровоцировав дискуссии о возможности эскалации конфликта. По данным российской стороны, они использовались для ударов по объектам в Курской и Брянской областях. Эти поставки, по оценкам экспертов, подчеркивают стремление Вашингтона укрепить позиции Украины в затяжном конфликте и повысить ее способность отражать удары со стороны РФ.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов, пишут СМИ
25 октября, 11:49
 
В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала