https://ria.ru/20241229/obstrel-1992002173.html
При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек
При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 29.12.2024
При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли в результате обстрела района Адра в окрестностях сирийской столицы Дамаска, который, предположительно, совершил израильский... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:51:00+03:00
2024-12-29T16:51:00+03:00
2024-12-29T17:03:00+03:00
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КАИР, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате обстрела района Адра в окрестностях сирийской столицы Дамаска, который, предположительно, совершил израильский беспилотник, сообщил телеканал Sky News Arabia."Семнадцать человек погибли, несколько пострадали при обстреле, предположительно, израильским беспилотником района Адра в провинции Дамаск", - говорится в сообщении телеканала.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек
Sky News Arabia: при обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек