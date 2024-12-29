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При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек

При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 29.12.2024

При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате обстрела района Адра в окрестностях сирийской столицы Дамаска, который, предположительно, совершил израильский... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:51:00+03:00

2024-12-29T16:51:00+03:00

2024-12-29T17:03:00+03:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате обстрела района Адра в окрестностях сирийской столицы Дамаска, который, предположительно, совершил израильский беспилотник, сообщил телеканал Sky News Arabia."Семнадцать человек погибли, несколько пострадали при обстреле, предположительно, израильским беспилотником района Адра в провинции Дамаск", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20241220/erdogan-1990407342.html

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Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия