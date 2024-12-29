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При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 29.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
16:51 29.12.2024 (обновлено: 17:03 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/obstrel-1992002173.html
При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек
При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 29.12.2024
При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли в результате обстрела района Адра в окрестностях сирийской столицы Дамаска, который, предположительно, совершил израильский... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T16:51:00+03:00
2024-12-29T17:03:00+03:00
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КАИР, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате обстрела района Адра в окрестностях сирийской столицы Дамаска, который, предположительно, совершил израильский беспилотник, сообщил телеканал Sky News Arabia.&quot;Семнадцать человек погибли, несколько пострадали при обстреле, предположительно, израильским беспилотником района Адра в провинции Дамаск&quot;, - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
При обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек

Sky News Arabia: при обстреле окрестностей Дамаска погибли не менее 17 человек

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 29 дек - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате обстрела района Адра в окрестностях сирийской столицы Дамаска, который, предположительно, совершил израильский беспилотник, сообщил телеканал Sky News Arabia.
«

"Семнадцать человек погибли, несколько пострадали при обстреле, предположительно, израильским беспилотником района Адра в провинции Дамаск", - говорится в сообщении телеканала.

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