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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ - РИА Новости, 29.12.2024
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ
Два человека погибли в результате крушения легкого самолета у берегов ОАЭ, передает информационное агентство WAM. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T17:34:00+03:00
2024-12-29T17:34:00+03:00
2024-12-29T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкого самолета у берегов ОАЭ, передает информационное агентство WAM. "Легкий самолет, принадлежащий клубу авиационного спорта "Аль-Джазира", разбился у берегов эмирата Рас-эль-Хайма, погибли пилот и его спутник", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает WAM со ссылкой на главное управление гражданской авиации ОАЭ, компетентные органы занимаются расследованием причин происшествия. Управление гражданской авиации выразило соболезнования родственникам погибших.
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в мире, оаэ, рас-эль-хайма (эмират)
В мире, ОАЭ, Рас-эль-Хайма (эмират)
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ
WAM: у берегов ОАЭ разбился легкомоторный самолет, погибли два человека