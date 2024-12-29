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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ - РИА Новости, 29.12.2024
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17:34 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/oae-1992005558.html
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ - РИА Новости, 29.12.2024
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ
Два человека погибли в результате крушения легкого самолета у берегов ОАЭ, передает информационное агентство WAM. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T17:34:00+03:00
2024-12-29T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкого самолета у берегов ОАЭ, передает информационное агентство WAM. "Легкий самолет, принадлежащий клубу авиационного спорта "Аль-Джазира", разбился у берегов эмирата Рас-эль-Хайма, погибли пилот и его спутник", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает WAM со ссылкой на главное управление гражданской авиации ОАЭ, компетентные органы занимаются расследованием причин происшествия. Управление гражданской авиации выразило соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
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в мире, оаэ, рас-эль-хайма (эмират)
В мире, ОАЭ, Рас-эль-Хайма (эмират)
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ

WAM: у берегов ОАЭ разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

© Fotolia / Darius MihaiЛегкий одномоторный самолет
Легкий одномоторный самолет - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Fotolia / Darius Mihai
Легкий одномоторный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкого самолета у берегов ОАЭ, передает информационное агентство WAM.
"Легкий самолет, принадлежащий клубу авиационного спорта "Аль-Джазира", разбился у берегов эмирата Рас-эль-Хайма, погибли пилот и его спутник", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает WAM со ссылкой на главное управление гражданской авиации ОАЭ, компетентные органы занимаются расследованием причин происшествия. Управление гражданской авиации выразило соболезнования родственникам погибших.
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12:25
 
В миреОАЭРас-эль-Хайма (эмират)
 
 
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