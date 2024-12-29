https://ria.ru/20241229/oae-1992005558.html

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ - РИА Новости, 29.12.2024

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в ОАЭ

Два человека погибли в результате крушения легкого самолета у берегов ОАЭ, передает информационное агентство WAM. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T17:34:00+03:00

2024-12-29T17:34:00+03:00

2024-12-29T17:34:00+03:00

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рас-эль-хайма (эмират)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкого самолета у берегов ОАЭ, передает информационное агентство WAM. "Легкий самолет, принадлежащий клубу авиационного спорта "Аль-Джазира", разбился у берегов эмирата Рас-эль-Хайма, погибли пилот и его спутник", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает WAM со ссылкой на главное управление гражданской авиации ОАЭ, компетентные органы занимаются расследованием причин происшествия. Управление гражданской авиации выразило соболезнования родственникам погибших.

https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html

оаэ

рас-эль-хайма (эмират)

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в мире, оаэ, рас-эль-хайма (эмират)