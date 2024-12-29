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В Нижнем Новгороде проверят инцидент с травмированием подростка петардой - РИА Новости, 29.12.2024
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19:36 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/novgorod-1992015468.html
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с травмированием подростка петардой
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с травмированием подростка петардой - РИА Новости, 29.12.2024
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с травмированием подростка петардой
Доследственную проверку проводят в Нижнем Новгороде после того, как петарда взорвалась в руке у подростка в торговом центре, сообщает региональное Следственное... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T19:36:00+03:00
2024-12-29T19:36:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Доследственную проверку проводят в Нижнем Новгороде после того, как петарда взорвалась в руке у подростка в торговом центре, сообщает региональное Следственное управление СК РФ. По данным регионального управления МЧС, в воскресенье 13-летний подросток поджёг петарду в зоне фудкорта в одном из торговых центров. Петарда взорвалась у него в руке, мальчик госпитализирован. По информации минздрава региона, у подростка поражены все пальцы на руке, планируется операция. "Организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в результате неосторожного обращения с петардой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе место приобретения подростком петарды", - говорится в сообщении. В региональном следственном управлении СК напомнили продавцам о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним. "Нарушение требования о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним влечет за собой административное наказание, а оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – уголовное наказание", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241224/podrostki-1991114228.html
https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижнем Новгороде проверят инцидент с травмированием подростка петардой

В Нижнем Новгороде проверят инцидент со взрывом петарды у подростка в руке в ТЦ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Доследственную проверку проводят в Нижнем Новгороде после того, как петарда взорвалась в руке у подростка в торговом центре, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.
По данным регионального управления МЧС, в воскресенье 13-летний подросток поджёг петарду в зоне фудкорта в одном из торговых центров. Петарда взорвалась у него в руке, мальчик госпитализирован. По информации минздрава региона, у подростка поражены все пальцы на руке, планируется операция.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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"Организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в результате неосторожного обращения с петардой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе место приобретения подростком петарды", - говорится в сообщении.
В региональном следственном управлении СК напомнили продавцам о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним.
"Нарушение требования о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним влечет за собой административное наказание, а оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – уголовное наказание", - подчеркивается в сообщении.
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21 декабря, 16:07
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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