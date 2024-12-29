https://ria.ru/20241229/novgorod-1992015468.html

В Нижнем Новгороде проверят инцидент с травмированием подростка петардой

В Нижнем Новгороде проверят инцидент с травмированием подростка петардой - РИА Новости, 29.12.2024

В Нижнем Новгороде проверят инцидент с травмированием подростка петардой

Доследственную проверку проводят в Нижнем Новгороде после того, как петарда взорвалась в руке у подростка в торговом центре, сообщает региональное Следственное... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:36:00+03:00

2024-12-29T19:36:00+03:00

2024-12-29T19:36:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Доследственную проверку проводят в Нижнем Новгороде после того, как петарда взорвалась в руке у подростка в торговом центре, сообщает региональное Следственное управление СК РФ. По данным регионального управления МЧС, в воскресенье 13-летний подросток поджёг петарду в зоне фудкорта в одном из торговых центров. Петарда взорвалась у него в руке, мальчик госпитализирован. По информации минздрава региона, у подростка поражены все пальцы на руке, планируется операция. "Организована процессуальная проверка обстоятельств травмирования несовершеннолетнего в результате неосторожного обращения с петардой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе место приобретения подростком петарды", - говорится в сообщении. В региональном следственном управлении СК напомнили продавцам о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним. "Нарушение требования о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним влечет за собой административное наказание, а оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – уголовное наказание", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241224/podrostki-1991114228.html

https://ria.ru/20241221/petarda-1990611281.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)