https://ria.ru/20241229/netanjahu-1992030201.html
Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP
Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP - РИА Новости, 30.12.2024
Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP
Операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-29T23:58:00+03:00
2024-12-29T23:58:00+03:00
2024-12-30T00:17:00+03:00
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здоровье - общество
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу. Ранее в офисе политика сообщили, что ему проведут операцию по удалению простаты после лечения от инфекции мочевыводящих путей. По данным канцелярии, в среду премьер прошел обследование в больнице "Хадаса", была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате "доброкачественного увеличения простаты". "В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена", - пишет агентство.
https://ria.ru/20240401/netanyakhu-1937018745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Здоровье - Общество, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP
AP: операция по удалению простаты премьера Израиля Нетаньяху прошла успешно