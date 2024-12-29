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Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP - РИА Новости, 30.12.2024
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23:58 29.12.2024 (обновлено: 00:17 30.12.2024)
https://ria.ru/20241229/netanjahu-1992030201.html
Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP
Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP - РИА Новости, 30.12.2024
Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP
Операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-29T23:58:00+03:00
2024-12-30T00:17:00+03:00
в мире
здоровье - общество
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу. Ранее в офисе политика сообщили, что ему проведут операцию по удалению простаты после лечения от инфекции мочевыводящих путей. По данным канцелярии, в среду премьер прошел обследование в больнице "Хадаса", была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате "доброкачественного увеличения простаты". "В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена", - пишет агентство.
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в мире, здоровье - общество, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Здоровье - Общество, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP

AP: операция по удалению простаты премьера Израиля Нетаньяху прошла успешно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу.
Ранее в офисе политика сообщили, что ему проведут операцию по удалению простаты после лечения от инфекции мочевыводящих путей. По данным канцелярии, в среду премьер прошел обследование в больнице "Хадаса", была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате "доброкачественного увеличения простаты".
«
"В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена", - пишет агентство.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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В миреЗдоровье - ОбществоИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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