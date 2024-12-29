https://ria.ru/20241229/netanjahu-1992030201.html

Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP

Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP - РИА Новости, 30.12.2024

Нетаньяху успешно прооперировали в израильской клинике, пишет AP

Операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-29T23:58:00+03:00

2024-12-29T23:58:00+03:00

2024-12-30T00:17:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на больницу. Ранее в офисе политика сообщили, что ему проведут операцию по удалению простаты после лечения от инфекции мочевыводящих путей. По данным канцелярии, в среду премьер прошел обследование в больнице "Хадаса", была обнаружена инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате "доброкачественного увеличения простаты". "В израильской больнице заявили, что операция на простате премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно... простата была удалена", - пишет агентство.

https://ria.ru/20240401/netanyakhu-1937018745.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, израиль, биньямин нетаньяху