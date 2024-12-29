https://ria.ru/20241229/nemtsy-1992004210.html

Жители Германии назвали самые острые проблемы перед выборами

Жители Германии назвали самые острые проблемы перед выборами - РИА Новости, 29.12.2024

Жители Германии назвали самые острые проблемы перед выборами

Немцы назвали инфляцию, пенсии и доступное жилье самыми острыми вопросами для нового федерального правительства, которое будет сформировано после февральских... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T16:59:00+03:00

2024-12-29T16:59:00+03:00

2024-12-29T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Немцы назвали инфляцию, пенсии и доступное жилье самыми острыми вопросами для нового федерального правительства, которое будет сформировано после февральских выборов в нижнюю палату парламента - бундестаг, следует из опроса института INSA для газеты Bild. По мнению 56% немцев, самой важной проблемой, с которой должно справиться новое правительство, является инфляция. В декабре этого года она достигла 2,2%. Как отмечает издание, инфляция растет не так быстро, как это было, например, в 2022 году, однако население всё равно обеспокоено ростом цен. Более половины опрошенных (54%) переживают за будущее своих пенсий: в то время как социал-демократы, к которым принадлежит нынешний канцлер Олаф Шольц, призывают законодательно установить пенсию в размере 48% от заработной платы, в оппозиционном и самом популярном блоке ХДС/ХСС выступают против такого шага. На третьем месте в списке проблем, которые должно решить новое правительство, находится жилье - 51% опрошенных хотят, чтобы новые власти построили больше доступного жилья, спрос на которое, особенно в крупных городах, огромен. Немцы также хотят от нового правительства стимулирования экономического роста, стабильного энергетического обеспечения и контроля миграции, следует из опроса. Опрос проводился 18-19 декабря среди 1005 немцев. Погрешность не приводится. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутатов, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д". Согласно опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом в чуть более 30%, на втором месте идёт правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом чуть меньше 20%, а социал-демократы - лишь третьи с поддержкой в районе 15%.

https://ria.ru/20241223/vaydel-1990752534.html

https://ria.ru/20240920/germaniya-1973742199.html

https://ria.ru/20241229/sholts-1991924419.html

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Варвара Скокшина

в мире, германия, украина, потсдам, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, кристиан линднер, хдс/хсс, bild