https://ria.ru/20241229/nefteprodukty-1992015871.html

На пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты

На пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты - РИА Новости, 29.12.2024

На пляже Аршинцевской косы в Крыму обнаружили нефтепродукты

Нефтепродукты обнаружены на городском пляже Аршинцевской косы в Крыму после крушения танкеров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T19:46:00+03:00

2024-12-29T19:46:00+03:00

2024-12-29T19:46:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

керченский пролив

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Нефтепродукты обнаружены на городском пляже Аршинцевской косы в Крыму после крушения танкеров, сообщает МЧС России. "Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтерами собрано 63 597 тонн загрязненного песка и грунта... В Крыму нефтепродукты обнаружены на городском пляже Аршинцевской косы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ведомство уточнило, что в Краснодарском крае обследовано 220 километров берега. Выявлены участки выброса нефтепродуктов вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 километр. "С начала работ обследовано, в том числе повторно, 861 километр береговой линии, за сутки - 127 километров; собрано и вывезено более 226 тонн, за сутки - свыше 7 тонн загрязненного песка и грунта", - добавляется в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

россия

краснодарский край

керченский пролив

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, краснодарский край, керченский пролив, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе