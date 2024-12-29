Рейтинг@Mail.ru
В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/nato-1992021532.html
В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России
В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России - РИА Новости, 29.12.2024
В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России
В НАТО опасаются "существенных жертв" в случае якобы гибридной атаки России на альянс, заявил помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T21:12:00+03:00
2024-12-29T21:12:00+03:00
россия
москва
китай
джеймс аппатурай
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В НАТО опасаются "существенных жертв" в случае якобы гибридной атаки России на альянс, заявил помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай. Как утверждает чиновник альянса, с 2022 года Россия якобы стала чаще проводить непрямые атаки против стран НАТО. "Мы точно можем насчитать их десятки. Вплоть до сотни точно. Но есть и множество сорванных попыток... Может действительно оказаться так, что одна из этих атак приведет к существенному числу жертв или очень существенному экономическому ущербу", - приводит слова чиновника НАТО телеканал Sky News. По мнению Аппатурая, альянс должен постараться предотвратить рост эскалации в отношениях с Россией и вместе с тем работать над деэскалацией. Как отмечает Sky News, команда Аппатурая работает над обновлением стратегии альянса от 2015 года по сдерживанию гибридной войны и противодействии ей. В ее рамках альянс должен просчитать все теоретически возможные варианты якобы гибридных атак России, Китая, Ирана и КНДР на альянс. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241229/nato-1992006866.html
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991951267.html
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941921.html
россия
москва
китай
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169902d1c0c25cdbc28b4f10db44dae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, китай, джеймс аппатурай, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, украина, европа
Россия, Москва, Китай, Джеймс Аппатурай, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Украина, Европа
В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России

В НАТО заявили, что боятся крупных жертв в случае якобы гибридной атаки России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В НАТО опасаются "существенных жертв" в случае якобы гибридной атаки России на альянс, заявил помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай.
Как утверждает чиновник альянса, с 2022 года Россия якобы стала чаще проводить непрямые атаки против стран НАТО.
Посол Украины в ООН Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО
Вчера, 17:51
"Мы точно можем насчитать их десятки. Вплоть до сотни точно. Но есть и множество сорванных попыток... Может действительно оказаться так, что одна из этих атак приведет к существенному числу жертв или очень существенному экономическому ущербу", - приводит слова чиновника НАТО телеканал Sky News.
По мнению Аппатурая, альянс должен постараться предотвратить рост эскалации в отношениях с Россией и вместе с тем работать над деэскалацией. Как отмечает Sky News, команда Аппатурая работает над обновлением стратегии альянса от 2015 года по сдерживанию гибридной войны и противодействии ей. В ее рамках альянс должен просчитать все теоретически возможные варианты якобы гибридных атак России, Китая, Ирана и КНДР на альянс.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
США и НАТО получат отпор, если создадут угрозы для России, заявил Лавров
Вчера, 05:02
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков
Вчера, 01:39
 
РоссияМоскваКитайДжеймс АппатурайВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ миреУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала