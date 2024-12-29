В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России
В НАТО заявили, что боятся крупных жертв в случае якобы гибридной атаки России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В НАТО опасаются "существенных жертв" в случае якобы гибридной атаки России на альянс, заявил помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай.
"Мы точно можем насчитать их десятки. Вплоть до сотни точно. Но есть и множество сорванных попыток... Может действительно оказаться так, что одна из этих атак приведет к существенному числу жертв или очень существенному экономическому ущербу", - приводит слова чиновника НАТО телеканал Sky News.
По мнению Аппатурая, альянс должен постараться предотвратить рост эскалации в отношениях с Россией и вместе с тем работать над деэскалацией. Как отмечает Sky News, команда Аппатурая работает над обновлением стратегии альянса от 2015 года по сдерживанию гибридной войны и противодействии ей. В ее рамках альянс должен просчитать все теоретически возможные варианты якобы гибридных атак России, Китая, Ирана и КНДР на альянс.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".