https://ria.ru/20241229/nato-1992021532.html

В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России

В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России - РИА Новости, 29.12.2024

В НАТО высказали опасения в случае якобы гибридной атаки со стороны России

В НАТО опасаются "существенных жертв" в случае якобы гибридной атаки России на альянс, заявил помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T21:12:00+03:00

2024-12-29T21:12:00+03:00

2024-12-29T21:12:00+03:00

россия

москва

китай

джеймс аппатурай

владимир путин

такер карлсон

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В НАТО опасаются "существенных жертв" в случае якобы гибридной атаки России на альянс, заявил помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай. Как утверждает чиновник альянса, с 2022 года Россия якобы стала чаще проводить непрямые атаки против стран НАТО. "Мы точно можем насчитать их десятки. Вплоть до сотни точно. Но есть и множество сорванных попыток... Может действительно оказаться так, что одна из этих атак приведет к существенному числу жертв или очень существенному экономическому ущербу", - приводит слова чиновника НАТО телеканал Sky News. По мнению Аппатурая, альянс должен постараться предотвратить рост эскалации в отношениях с Россией и вместе с тем работать над деэскалацией. Как отмечает Sky News, команда Аппатурая работает над обновлением стратегии альянса от 2015 года по сдерживанию гибридной войны и противодействии ей. В ее рамках альянс должен просчитать все теоретически возможные варианты якобы гибридных атак России, Китая, Ирана и КНДР на альянс. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241229/nato-1992006866.html

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991951267.html

https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941921.html

россия

москва

китай

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, китай, джеймс аппатурай, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, украина, европа