https://ria.ru/20241229/nato-1992006866.html

Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО

Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО - РИА Новости, 29.12.2024

Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО

Посол Украины в ООН Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности в обход НАТО. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T17:51:00+03:00

2024-12-29T17:51:00+03:00

2024-12-29T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Посол Украины в ООН Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности в обход НАТО."Членство Украины в НАТО остается на повестке дня. Тем не менее, вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение", — отметил он.По его словам, гарантии можно обозначить в двусторонних соглашениях, которые, сказал он, могут лечь в основу мирного договора с Россией.В июле президент Владимир Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркнул, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991990459.html

https://ria.ru/20241229/ukraina-1991995518.html

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