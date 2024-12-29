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Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО - РИА Новости, 29.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:51 29.12.2024 (обновлено: 18:00 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/nato-1992006866.html
Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО
Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО - РИА Новости, 29.12.2024
Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО
Посол Украины в ООН Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности в обход НАТО. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T17:51:00+03:00
2024-12-29T18:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
нато
владимир путин
андрей мельник
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Посол Украины в ООН Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности в обход НАТО."Членство Украины в НАТО остается на повестке дня. Тем не менее, вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение", — отметил он.По его словам, гарантии можно обозначить в двусторонних соглашениях, которые, сказал он, могут лечь в основу мирного договора с Россией.В июле президент Владимир Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркнул, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241229/zelenskiy-1991990459.html
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в мире, германия, россия, украина, нато, владимир путин, андрей мельник, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, НАТО, Владимир Путин, Андрей Мельник, Киев, ООН
Посол Украины сделал неожиданное заявление о членстве в НАТО

Посол Украины Мельник заявил, что гарантии безопасности важнее членства в НАТО

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в ООН Андрей Мельник
Посол Украины в ООН Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в ООН Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Посол Украины в ООН Андрей Мельник в беседе с Berliner Morgenpost заявил, что Киев может согласиться на гарантии безопасности в обход НАТО.
"Членство Украины в НАТО остается на повестке дня. Тем не менее, вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение", — отметил он.
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По его словам, гарантии можно обозначить в двусторонних соглашениях, которые, сказал он, могут лечь в основу мирного договора с Россией.
В июле президент Владимир Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркнул, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаНАТОВладимир ПутинАндрей МельникКиевООН
 
 
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