Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новом способе кражи данных - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/mvd-1992012067.html
Россиян предупредили о новом способе кражи данных
Россиян предупредили о новом способе кражи данных - РИА Новости, 29.12.2024
Россиян предупредили о новом способе кражи данных
Мошенники используют новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей, сообщает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:38:00+03:00
2024-12-29T18:38:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мошенники используют новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале."Мошенник звонит жертве и сообщает о возможности получить различные социальные выплаты или иную финансовую выгоду. Для этого рекомендует проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный APK-файл с "NGate", — предупредили в управлении.Вредоносное приложение маскируется под портал Госуслуг, Банка России или одного из популярных банковКак следует из публикации, для якобы верификации себя в качестве клиента жертве требуется приложить карту к телефону и ввести PIN-код. В это время злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных.Ранее МВД предупреждало россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян — Mamont.
https://ria.ru/20240930/moshenniki-1975574209.html
https://ria.ru/20241228/svyaz-1991802125.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:8:2719:2047_1920x0_80_0_0_e1b8a984de814e61e64fe76f083f4e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии
Россиян предупредили о новом способе кражи данных

МВД: мошенники крадут данные россиян через новую версию трояна NGate

© iStock.com / PeopleImagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© iStock.com / PeopleImages
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мошенники используют новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.
"Мошенник звонит жертве и сообщает о возможности получить различные социальные выплаты или иную финансовую выгоду. Для этого рекомендует проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный APK-файл с "NGate", — предупредили в управлении.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Эксперты рассказали, сколько россиян стали жертвами вируса-трояна
30 сентября, 17:14
Вредоносное приложение маскируется под портал Госуслуг, Банка России или одного из популярных банков
Как следует из публикации, для якобы верификации себя в качестве клиента жертве требуется приложить карту к телефону и ввести PIN-код. В это время злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных.
Ранее МВД предупреждало россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян — Mamont.
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Правительство запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками
28 декабря, 10:15
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала