Россиян предупредили о новом способе кражи данных
МВД: мошенники крадут данные россиян через новую версию трояна NGate
© iStock.com / PeopleImagesХакер
© iStock.com / PeopleImages
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мошенники используют новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале.
"Мошенник звонит жертве и сообщает о возможности получить различные социальные выплаты или иную финансовую выгоду. Для этого рекомендует проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный APK-файл с "NGate", — предупредили в управлении.
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Как следует из публикации, для якобы верификации себя в качестве клиента жертве требуется приложить карту к телефону и ввести PIN-код. В это время злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных.
Ранее МВД предупреждало россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян — Mamont.
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