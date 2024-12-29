https://ria.ru/20241229/mvd-1992012067.html

Россиян предупредили о новом способе кражи данных

Россиян предупредили о новом способе кражи данных - РИА Новости, 29.12.2024

Россиян предупредили о новом способе кражи данных

Мошенники используют новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей, сообщает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:38:00+03:00

2024-12-29T18:38:00+03:00

2024-12-29T18:38:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Мошенники используют новую версию троянского вируса NGate для кражи денежных средств у российских пользователей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале."Мошенник звонит жертве и сообщает о возможности получить различные социальные выплаты или иную финансовую выгоду. Для этого рекомендует проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный APK-файл с "NGate", — предупредили в управлении.Вредоносное приложение маскируется под портал Госуслуг, Банка России или одного из популярных банковКак следует из публикации, для якобы верификации себя в качестве клиента жертве требуется приложить карту к телефону и ввести PIN-код. В это время злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных.Ранее МВД предупреждало россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок, под видом трекера человек скачивает банковский троян — Mamont.

https://ria.ru/20240930/moshenniki-1975574209.html

https://ria.ru/20241228/svyaz-1991802125.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии