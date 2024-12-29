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В аэропорту Муан отменили все рейсы из-за крушения самолета - РИА Новости, 29.12.2024
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08:37 29.12.2024 (обновлено: 11:02 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/muan-1991963711.html
В аэропорту Муан отменили все рейсы из-за крушения самолета
В аэропорту Муан отменили все рейсы из-за крушения самолета - РИА Новости, 29.12.2024
В аэропорту Муан отменили все рейсы из-за крушения самолета
Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Кореи были отменены в связи с авиакатастрофой борта Jeju Air, сообщает издание Чунан РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:37:00+03:00
2024-12-29T11:02:00+03:00
в мире
южная корея
муан
чеджу
korail
boeing 737-800
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек – РИА Новости. Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Кореи были отменены в связи с авиакатастрофой борта Jeju Air, сообщает издание Чунан Ильбо. Согласно данным Корейской корпорации аэропортов, регистрация на рейс Jeju Air 7C341, который должен был вылететь на Чеджу в 10.00 утра (4.00 мск), была приостановлена. Кроме того, рейс Jin Air LJ467, запланированный на 13.35 (7.35 мск) на Чеджу, и рейс Cambodia Airways KR542, который должен был вылететь в Сиемреап в 16.50 (10.50 мск), были полностью отменены. Также были отменены рейсы Jeju Air 7C2215 в Бангкок и Jin Air LJ747 в Тайбэй. "Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены", - пишет издание. Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание. Уже 85 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой тяжести. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли. Корейская железнодорожная корпорация Korail объявила о запуске специальных временных поездов для поддержки семей погибших и пострадавших, представителей правительства, а также сотрудников аэропорта и авиакомпании, участвующих в ликвидации последствий аварии. Кроме того, были организованы и дополнительные автобусы. В связи с авиакатастрофой южнокорейские телевизионные компании приняли решение срочно отменить трансляцию некоторых развлекательных программ выходного дня, а также части мероприятий, связанных с новогодними церемониями награждения. Авиакомпания Jeju Air заявила, что будет сотрудничать с правительством Южной Кореи для расследования причин катастрофы, которые пока не ясны. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. В то же время очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой. Ряд экспертов предположил неисправность шасси самолета, а другие – неисправность тормозных систем. "Длина взлетно-посадочной полосы составляет 2800 метров, поэтому трудно считать причиной аварии недостаточную длину полосы", - заявили южнокорейские власти.
https://ria.ru/20241229/muan-1991963471.html
https://ria.ru/20241229/koreya-1991962953.html
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в мире, южная корея, муан, чеджу, korail, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Муан, Чеджу, Korail, Boeing 737-800, Авиакатастрофа в Муане
В аэропорту Муан отменили все рейсы из-за крушения самолета

В аэропорту Муан в Южной Корее отменили все рейсы из-за авиакатастрофы

© AP Photo / Ahn Young-joonСпасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея
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СЕУЛ, 29 дек – РИА Новости. Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан в Южной Кореи были отменены в связи с авиакатастрофой борта Jeju Air, сообщает издание Чунан Ильбо.
Согласно данным Корейской корпорации аэропортов, регистрация на рейс Jeju Air 7C341, который должен был вылететь на Чеджу в 10.00 утра (4.00 мск), была приостановлена. Кроме того, рейс Jin Air LJ467, запланированный на 13.35 (7.35 мск) на Чеджу, и рейс Cambodia Airways KR542, который должен был вылететь в Сиемреап в 16.50 (10.50 мск), были полностью отменены. Также были отменены рейсы Jeju Air 7C2215 в Бангкок и Jin Air LJ747 в Тайбэй.
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"Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены", - пишет издание.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
Уже 85 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой тяжести. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
Корейская железнодорожная корпорация Korail объявила о запуске специальных временных поездов для поддержки семей погибших и пострадавших, представителей правительства, а также сотрудников аэропорта и авиакомпании, участвующих в ликвидации последствий аварии. Кроме того, были организованы и дополнительные автобусы.
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В связи с авиакатастрофой южнокорейские телевизионные компании приняли решение срочно отменить трансляцию некоторых развлекательных программ выходного дня, а также части мероприятий, связанных с новогодними церемониями награждения.
Авиакомпания Jeju Air заявила, что будет сотрудничать с правительством Южной Кореи для расследования причин катастрофы, которые пока не ясны. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. В то же время очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой. Ряд экспертов предположил неисправность шасси самолета, а другие – неисправность тормозных систем.
"Длина взлетно-посадочной полосы составляет 2800 метров, поэтому трудно считать причиной аварии недостаточную длину полосы", - заявили южнокорейские власти.
Спасатели возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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В миреЮжная КореяМуанЧеджуKorailBoeing 737-800Авиакатастрофа в Муане
 
 
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