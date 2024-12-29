https://ria.ru/20241229/muan-1991963471.html
Южнокорейский Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы
Южнокорейский Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы - РИА Новости, 29.12.2024
Южнокорейский Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:32:00+03:00
2024-12-29T08:32:00+03:00
2024-12-29T09:03:00+03:00
южная корея
муан
в мире
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой, передает агентство Рёнхап.Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.В связи с этим Чхве Сан Мок объявил уезд Муан в провинции Чолла-Намдо зоной особого бедствия, сообщает агентство."Все соответствующие ведомства будут работать в сотрудничестве, чтобы максимально эффективно провести спасательные операции и устранить последствия аварии", - заявил и.о. президента.Он выразил глубокие соболезнования по поводу большого числа жертв, заявив, что объединенный штаб властей, специально созданный на месте происшествия, сосредоточит все усилия на ликвидации последствий и оказании помощи пострадавшим.Чхве Сан Мок подчеркнул, что "под руководством Центрального штаба задействуются все необходимые ресурсы"."Причины аварии будут тщательно расследованы, а также будут разработаны меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - заявил Чхве Сан Мок.Уже 96 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.Авиакомпания Jeju Air уже заявила, что будет сотрудничать с правительством Южной Кореи для расследования причин катастрофы, которые пока не ясны. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. В то же время очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой. Ряд экспертов предположил неисправность шасси самолета, а другие – неисправность тормозных систем.
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991972407_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_fa927529add155fe08ad4f4b94e6fb7b.jpg
Кадры крушения самолета в Южной Корее
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы.
2024-12-29T08:32
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, муан, в мире, авиакатастрофа в муане
Южная Корея, Муан, В мире, Авиакатастрофа в Муане
Южнокорейский Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы
Ренхап: южнокорейский Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы
СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил Муан зоной особого бедствия в связи с авиакатастрофой, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.
В связи с этим Чхве Сан Мок объявил уезд Муан в провинции Чолла-Намдо зоной особого бедствия, сообщает агентство.
«
"Все соответствующие ведомства будут работать в сотрудничестве, чтобы максимально эффективно провести спасательные операции и устранить последствия аварии", - заявил и.о. президента.
Он выразил глубокие соболезнования по поводу большого числа жертв, заявив, что объединенный штаб властей, специально созданный на месте происшествия, сосредоточит все усилия на ликвидации последствий и оказании помощи пострадавшим.
Чхве Сан Мок подчеркнул, что "под руководством Центрального штаба задействуются все необходимые ресурсы".
"Причины аварии будут тщательно расследованы, а также будут разработаны меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - заявил Чхве Сан Мок.
Уже 96 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
Авиакомпания Jeju Air уже заявила, что будет сотрудничать с правительством Южной Кореи для расследования причин катастрофы, которые пока не ясны. В качестве предположительных причин крушения рассматриваются как погодные условия, так и столкновение с птицей. В то же время очевидцы аварии сообщили, что заметили вспышки на крыле самолета перед его посадкой. Ряд экспертов предположил неисправность шасси самолета, а другие – неисправность тормозных систем.