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Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество - РИА Новости, 29.12.2024
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09:34 29.12.2024 (обновлено: 09:43 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/moskva-1991967196.html
Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество
Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество - РИА Новости, 29.12.2024
Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество
Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша за крупное... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:34:00+03:00
2024-12-29T09:43:00+03:00
происшествия
москва
калужская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша за крупное взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Карабашу предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в суде. Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с Карабашевым задержаны еще два человека. Согласно материалам дела, обвиняемый признает вину и сотрудничает со следствием.
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происшествия, москва, калужская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Москва, Калужская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество

В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора Карабаша

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша за крупное взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Карабашу предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в суде.
Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с Карабашевым задержаны еще два человека.
Согласно материалам дела, обвиняемый признает вину и сотрудничает со следствием.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Экс-замгендиректора "Москонцерта" арестовали за взяточничество
9 августа, 19:58
 
ПроисшествияМоскваКалужская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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