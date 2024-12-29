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Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество

Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество - РИА Новости, 29.12.2024

Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество

Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша за крупное... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:34:00+03:00

2024-12-29T09:34:00+03:00

2024-12-29T09:43:00+03:00

происшествия

москва

калужская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша за крупное взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Карабашу предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в суде. Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с Карабашевым задержаны еще два человека. Согласно материалам дела, обвиняемый признает вину и сотрудничает со следствием.

https://ria.ru/20240809/vzyatochnichestvo-1965286548.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, калужская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)