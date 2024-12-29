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Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество
Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество - РИА Новости, 29.12.2024
Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество
Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша за крупное... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:34:00+03:00
2024-12-29T09:34:00+03:00
2024-12-29T09:43:00+03:00
происшествия
москва
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал начальника отдела Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша за крупное взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Карабашу предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в суде. Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с Карабашевым задержаны еще два человека. Согласно материалам дела, обвиняемый признает вину и сотрудничает со следствием.
https://ria.ru/20240809/vzyatochnichestvo-1965286548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, калужская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Москва, Калужская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Суд арестовал сотрудника Росприроднадзора за взяточничество
В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора Карабаша