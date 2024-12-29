https://ria.ru/20241229/miting-1992029501.html

В Тбилиси завершился митинг протеста

В Тбилиси завершился митинг протеста - РИА Новости, 29.12.2024

В Тбилиси завершился митинг протеста

Митинг протеста в Тбилиси завершился без происшествий, митингующие покинули проспект Руставели у здания парламента Грузии, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T23:38:00+03:00

2024-12-29T23:38:00+03:00

2024-12-29T23:38:00+03:00

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Митинг протеста в Тбилиси завершился без происшествий, митингующие покинули проспект Руставели у здания парламента Грузии, передаёт корреспондент РИА Новости. В акции участвовали около тысячи человек, это был уже 31 вечер подряд, когда протестующие перекрывали проспект в центре города. Митинг прошёл без инцидентов, его участники в основном уже покинули проспект, коммунальные службы убирают мусор. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Утром 29 декабря в парламенте состоялась инаугурация Кавелашвили. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, тбилиси