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В Тбилиси завершился митинг протеста - РИА Новости, 29.12.2024
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23:38 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/miting-1992029501.html
В Тбилиси завершился митинг протеста
В Тбилиси завершился митинг протеста - РИА Новости, 29.12.2024
В Тбилиси завершился митинг протеста
Митинг протеста в Тбилиси завершился без происшествий, митингующие покинули проспект Руставели у здания парламента Грузии, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T23:38:00+03:00
2024-12-29T23:38:00+03:00
в мире
грузия
михаил кавелашвили
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Митинг протеста в Тбилиси завершился без происшествий, митингующие покинули проспект Руставели у здания парламента Грузии, передаёт корреспондент РИА Новости. В акции участвовали около тысячи человек, это был уже 31 вечер подряд, когда протестующие перекрывали проспект в центре города. Митинг прошёл без инцидентов, его участники в основном уже покинули проспект, коммунальные службы убирают мусор. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Утром 29 декабря в парламенте состоялась инаугурация Кавелашвили. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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в мире, грузия, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Михаил Кавелашвили, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси завершился митинг протеста

Митинг протеста в Тбилиси завершился без происшествий

© Sputnik Грузия/TelegramАкция протеста у здания парламента Грузии
Акция протеста у здания парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Sputnik Грузия/Telegram
Акция протеста у здания парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 дек - РИА Новости. Митинг протеста в Тбилиси завершился без происшествий, митингующие покинули проспект Руставели у здания парламента Грузии, передаёт корреспондент РИА Новости.
В акции участвовали около тысячи человек, это был уже 31 вечер подряд, когда протестующие перекрывали проспект в центре города. Митинг прошёл без инцидентов, его участники в основном уже покинули проспект, коммунальные службы убирают мусор.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Утром 29 декабря в парламенте состоялась инаугурация Кавелашвили.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Сторонники оппозиции в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Сторонники оппозиции разблокировали проспект у парламента Грузии
Вчера, 13:56
 
В миреГрузияМихаил КавелашвилиИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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