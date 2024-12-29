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В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом - РИА Новости, 29.12.2024
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12:26 29.12.2024 (обновлено: 14:01 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/miniven-1991981104.html
В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом
В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом - РИА Новости, 29.12.2024
В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом
Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении минивэна с КамАЗом в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:26:00+03:00
2024-12-29T14:01:00+03:00
происшествия
нижегородская область
бутурлинский район
камаз (завод)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении минивэна с КамАЗом в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло в воскресенье около 3.50 мск в Бутурлинском районе на 407 километре автодороги М-12. "По предварительной информации, водитель минивэна KIA совершил столкновение с впереди идущим грузовиком "КамАЗ". В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля KIA погибла на месте ДТП, еще пять человек, в том числе водитель минивэна, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20241228/novgorod-1991858154.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, бутурлинский район, камаз (завод)
Происшествия, Нижегородская область, Бутурлинский район, КамАЗ (завод)
В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом

В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом, погиб человек

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramДТП на трассе М-12 "Восток" в Бутурлинском районе Нижегородской области
ДТП на трассе М-12 Восток в Бутурлинском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
ДТП на трассе М-12 "Восток" в Бутурлинском районе Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении минивэна с КамАЗом в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в воскресенье около 3.50 мск в Бутурлинском районе на 407 километре автодороги М-12.
«
"По предварительной информации, водитель минивэна KIA совершил столкновение с впереди идущим грузовиком "КамАЗ".
В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля KIA погибла на месте ДТП, еще пять человек, в том числе водитель минивэна, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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ПроисшествияНижегородская областьБутурлинский районКамАЗ (завод)
 
 
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