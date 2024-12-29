https://ria.ru/20241229/miniven-1991981104.html

В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом

В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом - РИА Новости, 29.12.2024

В Нижегородской области минивэн столкнулся с КамАЗом

Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении минивэна с КамАЗом в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:26:00+03:00

2024-12-29T12:26:00+03:00

2024-12-29T14:01:00+03:00

происшествия

нижегородская область

бутурлинский район

камаз (завод)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали при столкновении минивэна с КамАЗом в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло в воскресенье около 3.50 мск в Бутурлинском районе на 407 километре автодороги М-12. "По предварительной информации, водитель минивэна KIA совершил столкновение с впереди идущим грузовиком "КамАЗ". В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомобиля KIA погибла на месте ДТП, еще пять человек, в том числе водитель минивэна, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

https://ria.ru/20241228/novgorod-1991858154.html

нижегородская область

бутурлинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, бутурлинский район, камаз (завод)