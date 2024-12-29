https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html

Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ

Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ - РИА Новости, 29.12.2024

Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T20:08:00+03:00

2024-12-29T20:08:00+03:00

2024-12-29T20:08:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал статью американского предпринимателя Илона Маска в поддержку правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), назвав ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Ранее Маск написал в статье для газеты Welt, что АдГ - единственная политическая сила Германии, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска. "Я не припоминаю, чтобы в истории западных демократий был сопоставимый с этим случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны... Предвыборный призыв Илона Маска переходит все границы и самонадеян", - сказал Мерц в комментарии медиагруппе Funke. Мерц также заявил, что АдГ поддерживает выход Германии из ЕС, который может негативно сказаться на экономике ФРГ. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутатов, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание экс-министра в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д". Согласно опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом в чуть более 30%, на втором месте идёт правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом чуть меньше 20%, а социал-демократы - лишь третьи с поддержкой в районе 15%.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html

https://ria.ru/20241229/mask-1992016425.html

https://ria.ru/20241228/uvolnenie-1991935356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, потсдам, фридрих мерц, илон маск, олаф шольц, хдс/хсс, welt, евросоюз