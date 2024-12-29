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Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ - РИА Новости, 29.12.2024
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20:08 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ - РИА Новости, 29.12.2024
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:08:00+03:00
2024-12-29T20:08:00+03:00
в мире
германия
украина
потсдам
фридрих мерц
илон маск
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал статью американского предпринимателя Илона Маска в поддержку правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), назвав ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Ранее Маск написал в статье для газеты Welt, что АдГ - единственная политическая сила Германии, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска. "Я не припоминаю, чтобы в истории западных демократий был сопоставимый с этим случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны... Предвыборный призыв Илона Маска переходит все границы и самонадеян", - сказал Мерц в комментарии медиагруппе Funke. Мерц также заявил, что АдГ поддерживает выход Германии из ЕС, который может негативно сказаться на экономике ФРГ. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутатов, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание экс-министра в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д". Согласно опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом в чуть более 30%, на втором месте идёт правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом чуть меньше 20%, а социал-демократы - лишь третьи с поддержкой в районе 15%.
https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html
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в мире, германия, украина, потсдам, фридрих мерц, илон маск, олаф шольц, хдс/хсс, welt, евросоюз
В мире, Германия, Украина, Потсдам, Фридрих Мерц, Илон Маск, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Welt, Евросоюз
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ

Кандидат в канцлеры назвал статью Маска в поддержку АдГ вмешательством в выборы

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал статью американского предпринимателя Илона Маска в поддержку правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), назвав ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Ранее Маск написал в статье для газеты Welt, что АдГ - единственная политическая сила Германии, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом
11 ноября, 01:08
«
"Я не припоминаю, чтобы в истории западных демократий был сопоставимый с этим случай вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны... Предвыборный призыв Илона Маска переходит все границы и самонадеян", - сказал Мерц в комментарии медиагруппе Funke.
Мерц также заявил, что АдГ поддерживает выход Германии из ЕС, который может негативно сказаться на экономике ФРГ.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутатов, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Маск назвал политическую силу, способную спасти Германию
Вчера, 20:00
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер из Свободной демократической партии (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание экс-министра в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".
Согласно опросам, наиболее популярной политической силой является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем с рейтингом в чуть более 30%, на втором месте идёт правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом чуть меньше 20%, а социал-демократы - лишь третьи с поддержкой в районе 15%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Глава отдела немецкой Welt решила уволиться после выхода интервью с Маском
28 декабря, 22:36
 
В миреГерманияУкраинаПотсдамФридрих МерцИлон МаскОлаф ШольцХДС/ХССWeltЕвросоюз
 
 
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