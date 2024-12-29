Рейтинг@Mail.ru
Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/medvedev-1991995045.html
Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию
Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию - РИА Новости, 29.12.2024
Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут просто купить... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T15:25:00+03:00
2024-12-29T15:25:00+03:00
в мире
сша
гренландия
канада
дональд трамп
илон маск
дмитрий медведев
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_451d9590d26b68869cffb946d2f45104.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут просто купить Гренландию, Канаду, Великобританию и Панамский канал, сделав их своей частной собственностью. "Не понимаю, зачем США включать в свой состав Канаду, Гренландию и даже Британию, а также возвращать Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: пусть их просто приобретут Дональд Трамп и Илон Маск в частную собственность", - написал он в соцсети X. Трамп 18 декабря предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. До этого он в шутку назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ на это заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате". Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развёртывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества. В понедельник Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html
https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html
сша
гренландия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ad6dd3a0a9f574e08639170d87e35a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, канада, дональд трамп, илон маск, дмитрий медведев, технологии
В мире, США, Гренландия, Канада, Дональд Трамп, Илон Маск, Дмитрий Медведев, Технологии
Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию

Медведев предположил, что Трамп и Маск могут купить Гренландию, Канаду, Британию

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут просто купить Гренландию, Канаду, Великобританию и Панамский канал, сделав их своей частной собственностью.
«
"Не понимаю, зачем США включать в свой состав Канаду, Гренландию и даже Британию, а также возвращать Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: пусть их просто приобретут Дональд Трамп и Илон Маск в частную собственность", - написал он в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Я же непредсказуемый": Трамп отказывается от заключения мира по Украине
22 декабря, 08:00
Трамп 18 декабря предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. До этого он в шутку назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ на это заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате".
Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развёртывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества.
В понедельник Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Медведев высказался о заявлениях Трампа об окончании конфликта на Украине
12 декабря, 14:45
 
В миреСШАГренландияКанадаДональд ТрампИлон МаскДмитрий МедведевТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала