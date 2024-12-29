https://ria.ru/20241229/medvedev-1991995045.html

Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию

Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию - РИА Новости, 29.12.2024

Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут просто купить... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T15:25:00+03:00

2024-12-29T15:25:00+03:00

2024-12-29T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут просто купить Гренландию, Канаду, Великобританию и Панамский канал, сделав их своей частной собственностью. "Не понимаю, зачем США включать в свой состав Канаду, Гренландию и даже Британию, а также возвращать Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: пусть их просто приобретут Дональд Трамп и Илон Маск в частную собственность", - написал он в соцсети X. Трамп 18 декабря предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав США в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. До этого он в шутку назвал канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединёнными Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ на это заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США о Канаде как об "американском штате". Избранный американский лидер 22 декабря заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Политик подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли, а также для оперативного развёртывания военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ранее назвал его заявление проявлением грубого исторического невежества. В понедельник Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом, он прокомментировал своё решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, гренландия, канада, дональд трамп, илон маск, дмитрий медведев, технологии