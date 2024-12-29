https://ria.ru/20241229/medvedev-1991982061.html

Медведев подарил шестикласснице из Херсонской области телескоп

Медведев подарил шестикласснице из Херсонской области телескоп - РИА Новости, 29.12.2024

Медведев подарил шестикласснице из Херсонской области телескоп

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из Херсонской области телескоп в рамках новогодней акции... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:48:00+03:00

2024-12-29T12:48:00+03:00

2024-12-29T12:48:00+03:00

общество

россия

херсонская область

курская область

дмитрий медведев

руслана (певица)

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991479070_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_0a3e7f6c57da8004d7dfbabbb50696ed.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из Херсонской области телескоп в рамках новогодней акции "Елка желаний", сообщили в официальном Telegram-канале. "Председатель партии Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из прифронтового села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп. Алина - отличница, интересуется научной фантастикой и хочет быть ИТ-специалистом", - говорится в сообщении. Также в ЕР рассказали, что секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в рамках акции передал десятилетнему Руслану из приграничного района Курской области скоростной велосипед. "Велосипед очень хороший: тормоза, диски, цепь, колёса. В Судже у меня похуже был. Не велосипед, а счастье просто", - приводит ЕР слова Руслана. В партии добавили, что руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин исполнил желание 13-летнего Игната из Стаханова Луганской Народной Республики об электрогитаре, которое ранее снял с "Ёлки желаний" в Москве. "Мальчик уже три года занимается музыкой и мечтал о собственном инструменте", - отметили в "Единой России". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20241227/lavrov-1991628490.html

https://ria.ru/20241229/novyy_god-1987386658.html

россия

херсонская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, херсонская область , курская область, дмитрий медведев, руслана (певица), единая россия