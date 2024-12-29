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Медведев подарил шестикласснице из Херсонской области телескоп - РИА Новости, 29.12.2024
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12:48 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/medvedev-1991982061.html
Медведев подарил шестикласснице из Херсонской области телескоп
Медведев подарил шестикласснице из Херсонской области телескоп - РИА Новости, 29.12.2024
Медведев подарил шестикласснице из Херсонской области телескоп
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из Херсонской области телескоп в рамках новогодней акции... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:48:00+03:00
2024-12-29T12:48:00+03:00
общество
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курская область
дмитрий медведев
руслана (певица)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из Херсонской области телескоп в рамках новогодней акции "Елка желаний", сообщили в официальном Telegram-канале. "Председатель партии Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из прифронтового села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп. Алина - отличница, интересуется научной фантастикой и хочет быть ИТ-специалистом", - говорится в сообщении. Также в ЕР рассказали, что секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в рамках акции передал десятилетнему Руслану из приграничного района Курской области скоростной велосипед. "Велосипед очень хороший: тормоза, диски, цепь, колёса. В Судже у меня похуже был. Не велосипед, а счастье просто", - приводит ЕР слова Руслана. В партии добавили, что руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин исполнил желание 13-летнего Игната из Стаханова Луганской Народной Республики об электрогитаре, которое ранее снял с "Ёлки желаний" в Москве. "Мальчик уже три года занимается музыкой и мечтал о собственном инструменте", - отметили в "Единой России". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20241227/lavrov-1991628490.html
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общество, россия, херсонская область , курская область, дмитрий медведев, руслана (певица), единая россия
Общество, Россия, Херсонская область , Курская область, Дмитрий Медведев, Руслана (певица), Единая Россия
Медведев подарил шестикласснице из Херсонской области телескоп

Медведев подарил девочке из Херсонской области телескоп в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из Херсонской области телескоп в рамках новогодней акции "Елка желаний", сообщили в официальном Telegram-канале.
"Председатель партии Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из прифронтового села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп. Алина - отличница, интересуется научной фантастикой и хочет быть ИТ-специалистом", - говорится в сообщении.
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Также в ЕР рассказали, что секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в рамках акции передал десятилетнему Руслану из приграничного района Курской области скоростной велосипед.
«
"Велосипед очень хороший: тормоза, диски, цепь, колёса. В Судже у меня похуже был. Не велосипед, а счастье просто", - приводит ЕР слова Руслана.
В партии добавили, что руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин исполнил желание 13-летнего Игната из Стаханова Луганской Народной Республики об электрогитаре, которое ранее снял с "Ёлки желаний" в Москве.
"Мальчик уже три года занимается музыкой и мечтал о собственном инструменте", - отметили в "Единой России".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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ОбществоРоссияХерсонская областьКурская областьДмитрий МедведевРуслана (певица)Единая Россия
 
 
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