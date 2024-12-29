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Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год - РИА Новости, 29.12.2024
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18:17 29.12.2024 (обновлено: 21:52 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/medpomosch-1992010244.html
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год - РИА Новости, 29.12.2024
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:17:00+03:00
2024-12-29T21:52:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Программа государственных гарантий обеспечивает безвозмездное оказание гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, говорится в постановлении. В пресс-службе Минздрава России ранее поясняли, что в программе увеличат расходы на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах. Предполагается увеличение объемов оказания медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста, а также расходов на отдельные наиболее дорогостоящие диагностические исследования. По сравнению с 2024 годом вырастет и средний норматив объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров. Программой предусмотрен также рост числа циклов ЭКО - на 13% больше, чем в текущем году. В 2,5 раза по сравнению с 2024 годом увеличится охват лечением больных с вирусным гепатитом С. А средние нормативы объема медпомощи по профилю "Медицинская реабилитация" в условиях круглосуточного стационара увеличены более чем на 4% по сравнению с уровнем 2024 года. Для ветеранов боевых действий сохраняется порядок внеочередного получения медицинской помощи.
https://ria.ru/20241229/vrach-1991947173.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2025 год

© iStock.com / BoylosoДевушка в больничной палате
Девушка в больничной палате - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© iStock.com / Boyloso
Девушка в больничной палате. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Программа государственных гарантий обеспечивает безвозмездное оказание гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, говорится в постановлении.
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Вчера, 03:25
В пресс-службе Минздрава России ранее поясняли, что в программе увеличат расходы на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах.
Предполагается увеличение объемов оказания медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста, а также расходов на отдельные наиболее дорогостоящие диагностические исследования.
По сравнению с 2024 годом вырастет и средний норматив объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров.
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Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи
12 октября, 00:04
Программой предусмотрен также рост числа циклов ЭКО - на 13% больше, чем в текущем году.
В 2,5 раза по сравнению с 2024 годом увеличится охват лечением больных с вирусным гепатитом С. А средние нормативы объема медпомощи по профилю "Медицинская реабилитация" в условиях круглосуточного стационара увеличены более чем на 4% по сравнению с уровнем 2024 года.
Для ветеранов боевых действий сохраняется порядок внеочередного получения медицинской помощи.
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