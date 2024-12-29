https://ria.ru/20241229/medpomosch-1992010244.html

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год - РИА Новости, 29.12.2024

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи на 2025 год

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:17:00+03:00

2024-12-29T18:17:00+03:00

2024-12-29T21:52:00+03:00

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Программа государственных гарантий обеспечивает безвозмездное оказание гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, говорится в постановлении. В пресс-службе Минздрава России ранее поясняли, что в программе увеличат расходы на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно, в том числе в рамках профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в стационарах. Предполагается увеличение объемов оказания медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста, а также расходов на отдельные наиболее дорогостоящие диагностические исследования. По сравнению с 2024 годом вырастет и средний норматив объема медицинской помощи по профилю "Онкология" в условиях дневных стационаров. Программой предусмотрен также рост числа циклов ЭКО - на 13% больше, чем в текущем году. В 2,5 раза по сравнению с 2024 годом увеличится охват лечением больных с вирусным гепатитом С. А средние нормативы объема медпомощи по профилю "Медицинская реабилитация" в условиях круглосуточного стационара увеличены более чем на 4% по сравнению с уровнем 2024 года. Для ветеранов боевых действий сохраняется порядок внеочередного получения медицинской помощи.

https://ria.ru/20241229/vrach-1991947173.html

https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977698648.html

https://ria.ru/20241207/premii-1987861548.html

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