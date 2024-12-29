https://ria.ru/20241229/mchs-1991958128.html

Арктическая экспедиция МЧС передала эстафету в Карелию

Арктическая экспедиция МЧС передала эстафету в Карелию - РИА Новости, 29.12.2024

Арктическая экспедиция МЧС передала эстафету в Карелию

Колонна МЧС России с частицей Вечного огня преодолела маршрут по Мурманской области и передала эстафету в Карелию, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:34:00+03:00

2024-12-29T06:34:00+03:00

2024-12-29T06:34:00+03:00

россия

мурманская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Колонна МЧС России с частицей Вечного огня преодолела маршрут по Мурманской области и передала эстафету в Карелию, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Колонна МЧС России с частицей Вечного огня преодолела маршрут по Мурманской области и передала эстафету в Карелию. Мурманские спасатели и техника прошли испытание на выносливость. Завершили маршрут в 746 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели отработали несколько сценариев происшествий. Так, по замыслу первой вводной, из-за неблагоприятных погодных условий в рыбачьем поселке без электричества остались 30 человек, при этом проезд на личном транспорте заблокирован снежными заносами и сугробами. Вторая вводная предполагала спасение пострадавших из расщелины водосброса Верхнетуломского водохранилища. Из-за плохой погоды водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и упала с моста. Третья отработка касалась провала рыбака-любителя под лед озера в труднодоступной местности. "Участникам экспедиции предстояло немедля ни секунды, в сжатые сроки, оценить ситуации и по каждой вводной организовать спасательную операцию. Сотрудникам МЧС России удалось своевременно определить безопасные маршруты для доставки помощи и эвакуации людей, а также оказать на месте первую помощь", - добавили в ведомстве. Кроме того, следуя по маршруту, участники экспедиции "Безопасная Арктика-2025" оказали помощь реальным пострадавшим. Как уточняют в МЧС России, автомобиль съехал в кювет, уходя от лобового столкновения с фурой, в машине находились двое взрослых и двое детей. Спасатели с помощью техники вытащили машину на дорогу, а женщину с двумя детьми отвезли в зону ожидания на АЗС ближайшего населенного пункта. "Мурманский этап подошел к концу. Три дня испытаний, пронизывающими ветрами, бездорожьем, темнотой полярной ночи. На дальнем маршруте и в непростых условиях протестировано 13 единиц техники, спасены на тренировках условно пострадавшие. На границе с Карелией, в районе населенного пункта Пояконда, старший колонны Александр Скакун передал частицу Вечного огня на карельский отрезок экспедиции", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241224/vertolety-1991008013.html

https://ria.ru/20241218/arktika-1989902404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мурманская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество