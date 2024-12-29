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В МЧС рассказали, откуда вероятнее всего может упасть лед на голову - РИА Новости, 29.12.2024
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02:48 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/mchs-1991945099.html
В МЧС рассказали, откуда вероятнее всего может упасть лед на голову
В МЧС рассказали, откуда вероятнее всего может упасть лед на голову - РИА Новости, 29.12.2024
В МЧС рассказали, откуда вероятнее всего может упасть лед на голову
Самыми опасными местами схода льда и снега с крыш зданий являются водостоки; при подозрительном звуке надо быстро прижаться к стене дома, рассказали РИА Новости РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T02:48:00+03:00
2024-12-29T02:48:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Самыми опасными местами схода льда и снега с крыш зданий являются водостоки; при подозрительном звуке надо быстро прижаться к стене дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сход снега и льда с крыш зданий - серьезная опасность для человека", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что наиболее опасные места схода льда и снега находятся под водостоками крыш. "Не приближайтесь к крышам зданий, с которых может сойти снежный массив. Если с одного участка кровли уже сошел снег или лед, надо обойти это здание", - добавил представитель ведомства. Собеседник агентства посоветовал при подозрительном звуке с крыши быстро прижаться к стене здания. "Не заходите за ограждения, внимательно смотрите за предупреждающими знаками", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241211/nauka-1988337445.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В МЧС рассказали, откуда вероятнее всего может упасть лед на голову

МЧС назвало водостоки самыми опасными местами схода снега с крыш зданий

© РИА Новости / Гуменюк ВикторСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Гуменюк Виктор
Снег. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Самыми опасными местами схода льда и снега с крыш зданий являются водостоки; при подозрительном звуке надо быстро прижаться к стене дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сход снега и льда с крыш зданий - серьезная опасность для человека", - отметил собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что наиболее опасные места схода льда и снега находятся под водостоками крыш.
«
"Не приближайтесь к крышам зданий, с которых может сойти снежный массив. Если с одного участка кровли уже сошел снег или лед, надо обойти это здание", - добавил представитель ведомства.
Собеседник агентства посоветовал при подозрительном звуке с крыши быстро прижаться к стене здания.
"Не заходите за ограждения, внимательно смотрите за предупреждающими знаками", - заключили в пресс-службе.
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