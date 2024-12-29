https://ria.ru/20241229/mchs-1991945099.html

В МЧС рассказали, откуда вероятнее всего может упасть лед на голову

В МЧС рассказали, откуда вероятнее всего может упасть лед на голову - РИА Новости, 29.12.2024

В МЧС рассказали, откуда вероятнее всего может упасть лед на голову

Самыми опасными местами схода льда и снега с крыш зданий являются водостоки; при подозрительном звуке надо быстро прижаться к стене дома, рассказали РИА Новости РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T02:48:00+03:00

2024-12-29T02:48:00+03:00

2024-12-29T02:48:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Самыми опасными местами схода льда и снега с крыш зданий являются водостоки; при подозрительном звуке надо быстро прижаться к стене дома, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Сход снега и льда с крыш зданий - серьезная опасность для человека", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что наиболее опасные места схода льда и снега находятся под водостоками крыш. "Не приближайтесь к крышам зданий, с которых может сойти снежный массив. Если с одного участка кровли уже сошел снег или лед, надо обойти это здание", - добавил представитель ведомства. Собеседник агентства посоветовал при подозрительном звуке с крыши быстро прижаться к стене здания. "Не заходите за ограждения, внимательно смотрите за предупреждающими знаками", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241211/nauka-1988337445.html

https://ria.ru/20241228/mchs-1991782345.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество