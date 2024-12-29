https://ria.ru/20241229/mazut-1992008712.html

На побережье Черного моря обнаружили новый выброс мазута

На побережье Черного моря обнаружили новый выброс мазута - РИА Новости, 29.12.2024

На побережье Черного моря обнаружили новый выброс мазута

В Анапе в районе пляжа "Динамо" обнаружили повторный выброс мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T18:02:00+03:00

2024-12-29T18:02:00+03:00

2024-12-29T21:54:00+03:00

происшествия

жкх

краснодарский край

черное море

анапа

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Анапе в районе пляжа "Динамо" обнаружили повторный выброс мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий", — утверждается в публикации.Как отмечается, этим занимаются представители Ленинградского муниципального округа. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241229/mazut-1991989237.html

https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html

краснодарский край

черное море

анапа

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происшествия, жкх, краснодарский край, черное море, анапа, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе