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На побережье Черного моря обнаружили новый выброс мазута - РИА Новости, 29.12.2024
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18:02 29.12.2024 (обновлено: 21:54 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/mazut-1992008712.html
На побережье Черного моря обнаружили новый выброс мазута
На побережье Черного моря обнаружили новый выброс мазута - РИА Новости, 29.12.2024
На побережье Черного моря обнаружили новый выброс мазута
В Анапе в районе пляжа "Динамо" обнаружили повторный выброс мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T18:02:00+03:00
2024-12-29T21:54:00+03:00
происшествия
жкх
краснодарский край
черное море
анапа
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Анапе в районе пляжа "Динамо" обнаружили повторный выброс мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале."Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий", — утверждается в публикации.Как отмечается, этим занимаются представители Ленинградского муниципального округа. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241229/mazut-1991989237.html
https://ria.ru/20241227/mazut-1991773114.html
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происшествия, жкх, краснодарский край, черное море, анапа, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Краснодарский край, Черное море, Анапа, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На побережье Черного моря обнаружили новый выброс мазута

В районе пляжа "Динамо" в Анапе обнаружили новый выброс мазута

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута в районе пляжа "Динамо" в Анапе
Повторный выброс мазута в районе пляжа Динамо в Анапе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута в районе пляжа "Динамо" в Анапе
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Анапе в районе пляжа "Динамо" обнаружили повторный выброс мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
"Его уже оперативно убирают. На участке работают 50 человек: сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, муниципальных предприятий", — утверждается в публикации.
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Вчера, 14:29
Как отмечается, этим занимаются представители Ленинградского муниципального округа.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.
В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияЖКХКраснодарский крайЧерное мореАнапаВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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