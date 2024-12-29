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На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы - РИА Новости, 29.12.2024
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14:29 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/mazut-1991989237.html
На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы
На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы - РИА Новости, 29.12.2024
На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы
Протяжённость береговой полосы, загрязнённой мазутом на Кубани после ЧП с танкерами, увеличилась до 61 километра, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:29:00+03:00
2024-12-29T14:29:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Протяжённость береговой полосы, загрязнённой мазутом на Кубани после ЧП с танкерами, увеличилась до 61 километра, сообщили в оперштабе региона.Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев также заявлял, что постоянная очистка от нефтепродуктов ведется на береговой линии Краснодарского края протяженностью 55 километров."В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 километров берега. В результате протяженность береговой полосы, которая подлежит уборке, увеличилась до 61 километра", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Темрюкском районе протяжённость загрязнений достигла 19 километров, в Анапе по-прежнему - 42 километра.По данным властей, новый участок загрязнения в Темрюкском районе - это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, не доходя до него. Организовываются работы по уборке территории.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/kuban-1991503274.html
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темрюкский район
краснодарский край
анапа
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, темрюкский район, краснодарский край, анапа
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Анапа
На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы

Протяженность загрязненной мазутом полосы на Кубани увеличилась до 61 километра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу
Волонтеры собирают мазут на берегу - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу
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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Протяжённость береговой полосы, загрязнённой мазутом на Кубани после ЧП с танкерами, увеличилась до 61 километра, сообщили в оперштабе региона.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев также заявлял, что постоянная очистка от нефтепродуктов ведется на береговой линии Краснодарского края протяженностью 55 километров.
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26 декабря, 17:12
Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 километров берега. В результате протяженность береговой полосы, которая подлежит уборке, увеличилась до 61 километра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Темрюкском районе протяжённость загрязнений достигла 19 километров, в Анапе по-прежнему - 42 километра.
По данным властей, новый участок загрязнения в Темрюкском районе - это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, не доходя до него. Организовываются работы по уборке территории.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайАнапа
 
 
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