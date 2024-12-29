На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы
Протяженность загрязненной мазутом полосы на Кубани увеличилась до 61 километра
Волонтеры собирают мазут на берегу
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Протяжённость береговой полосы, загрязнённой мазутом на Кубани после ЧП с танкерами, увеличилась до 61 километра, сообщили в оперштабе региона.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев также заявлял, что постоянная очистка от нефтепродуктов ведется на береговой линии Краснодарского края протяженностью 55 километров.
На Кубани после разлива нефтепродуктов ввели ЧС федерального уровня
26 декабря, 17:12
"В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 километров берега. В результате протяженность береговой полосы, которая подлежит уборке, увеличилась до 61 километра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Темрюкском районе протяжённость загрязнений достигла 19 километров, в Анапе по-прежнему - 42 километра.
По данным властей, новый участок загрязнения в Темрюкском районе - это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, не доходя до него. Организовываются работы по уборке территории.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.