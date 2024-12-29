https://ria.ru/20241229/mazut-1991989237.html

На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы

На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы - РИА Новости, 29.12.2024

На Кубани увеличилась протяженность загрязненной мазутом береговой полосы

Протяжённость береговой полосы, загрязнённой мазутом на Кубани после ЧП с танкерами, увеличилась до 61 километра, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:29:00+03:00

2024-12-29T14:29:00+03:00

2024-12-29T14:29:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

анапа

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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Протяжённость береговой полосы, загрязнённой мазутом на Кубани после ЧП с танкерами, увеличилась до 61 километра, сообщили в оперштабе региона.Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев также заявлял, что постоянная очистка от нефтепродуктов ведется на береговой линии Краснодарского края протяженностью 55 километров."В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 километров берега. В результате протяженность береговой полосы, которая подлежит уборке, увеличилась до 61 километра", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Темрюкском районе протяжённость загрязнений достигла 19 километров, в Анапе по-прежнему - 42 километра.По данным властей, новый участок загрязнения в Темрюкском районе - это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, не доходя до него. Организовываются работы по уборке территории.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241226/kuban-1991503274.html

https://ria.ru/20241226/mazut-1991563048.html

темрюкский район

краснодарский край

анапа

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, темрюкский район, краснодарский край, анапа