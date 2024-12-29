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Маск назвал политическую силу, способную спасти Германию - РИА Новости, 29.12.2024
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20:00 29.12.2024
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Маск назвал политическую силу, способную спасти Германию
Маск назвал политическую силу, способную спасти Германию - РИА Новости, 29.12.2024
Маск назвал политическую силу, способную спасти Германию
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная политическая сила ФРГ, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я", написал РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T20:00:00+03:00
2024-12-29T20:00:00+03:00
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технологии
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европа
илон маск
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная политическая сила ФРГ, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я", написал в статье для газеты Welt американский миллиардер Илон Маск, что спровоцировало бурную критику в Германии. Накануне публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом. Так, глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска. Маск утверждает, что Германия находится "на грани экономического и культурного коллапса". "Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации", - пишет Маск, который владеет компанией Tesla, чей завод работает недалеко от Берлина. Во введении предприниматель прямо заявляет, что "Альтернатива для Германии" (АдГ) - это последняя искра надежды" для ФРГ. В качестве первой причины поддержки АдГ Маск называет экономические проблемы Германии. "Немецкая экономика, которая когда-то была двигателем Европы, теперь погрязла в бюрократии и удушающих предписаниях. АдГ поняла, что экономическая свобода не просто желательна, а необходима. Их подход к сокращению чрезмерного государственного регулирования, снижению налогов и дерегулированию рынка отражает принципы, которые сделали Tesla и SpaceX успешными", - пишет Маск. По его мнению, для экономического возрождения Германии необходима партия, которая не просто говорит об экономическом росте, но и будет создавать благоприятную среду для процветания бизнеса без чрезмерного государственного вмешательства. Согласно Маску, Германия открыла свои границы для очень большого числа мигрантов. Он признаёт, что это было сделано в гуманитарных целях, но подчеркивает, что результатом стал рост культурной и социальной напряженности. "АдГ выступает за контролируемую миграционную политику, отдающую приоритет интеграции, сохранению немецкой культуры и безопасности. Речь идет не о ксенофобии, а о том, чтобы Германия не потеряла свою идентичность в стремлении к глобализации", - пишет предприниматель. По его словам, нация всегда должна сохранять свои основные ценности и культурное наследие, если она хочет оставаться единой и сильной. Маск считает энергетическую политику нынешнего правительства Германии не только экономически затратной, но и наивной с геополитической точки зрения. В частности, он раскритиковал решение Германии отказаться от атомной энергетики. "АдГ придерживается прагматичного подхода к энергетическим вопросам и выступает за сбалансированный подход. Я надеюсь, что она рассмотрит возможность расширения использования безопасной атомной энергетики в сочетании с использованием аккумуляторных батарей, чтобы смягчить значительные колебания в расходе электроэнергии, потому что это очевидное решение", - полагает Маск. По мнению Маска, традиционные партии потерпели неудачу в Германии. "Их политика привела к экономической стагнации, социальным волнениям и эрозии национальной идентичности", - пишет Маск. Предприниматель полагает, что АдГ, которую часто называют правоэкстремистской партией, на самом деле выступает с позиций политического реализма. "Она обращается к текущим проблемам - без политкорректности, которая часто скрывает истину", - подчеркивает Маск. Маск утверждает, что строил свои компании, полагая, что для инноваций нужна свобода от ненужных ограничений. По его мнению, позиции АдГ соответствуют этому идеалу. "Она выступает за образовательные реформы, которые способствуют критическому мышлению, а не идеологической обработке, и поддерживает технологические отрасли, которые представляют будущее глобального экономического лидерства", - пишет миллиардер. По его мнению, Германии нужна партия, которая не боится подвергать сомнению статус-кво и не застревает в политике прошлого. Тем, кто осуждает АдГ как правых экстремистов, он советует не позволять ярлыку вводить себя в заблуждение. "АдГ может спасти Германию от превращения в тень своего прежнего "я". Она может привести страну к будущему, в котором экономическое процветание, культурная целостность и технологические инновации станут не просто несбыточными мечтами, а реальностью. Германия слишком комфортно себя чувствует в посредственности - настало время смелых перемен, и АдГ - единственная партия, которая открывает этот путь", - добавил Маск. После статьи Маска в том же материале Welt опубликовал развернутое мнение шеф-редактора Яна Филиппа Бургарда. Он соглашается с диагнозом, который миллиардер поставил Германии, но резко критикует выбор "лечения" - то есть поддержку АдГ. "Даже гений может ошибаться", - резюмирует Бургард.
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в мире, технологии, германия, берлин (город), европа, илон маск, tesla motors, spacex
В мире, Технологии, Германия, Берлин (город), Европа, Илон Маск, Tesla motors, SpaceX
Маск назвал политическую силу, способную спасти Германию

Илон Маск: лишь АдГ может спасти ФРГ от превращения в "тень своего прежнего я"

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - единственная политическая сила ФРГ, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я", написал в статье для газеты Welt американский миллиардер Илон Маск, что спровоцировало бурную критику в Германии.
Накануне публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом. Так, глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.
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Маск утверждает, что Германия находится "на грани экономического и культурного коллапса".
"Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации", - пишет Маск, который владеет компанией Tesla, чей завод работает недалеко от Берлина.
Во введении предприниматель прямо заявляет, что "Альтернатива для Германии" (АдГ) - это последняя искра надежды" для ФРГ.
В качестве первой причины поддержки АдГ Маск называет экономические проблемы Германии.
"Немецкая экономика, которая когда-то была двигателем Европы, теперь погрязла в бюрократии и удушающих предписаниях. АдГ поняла, что экономическая свобода не просто желательна, а необходима. Их подход к сокращению чрезмерного государственного регулирования, снижению налогов и дерегулированию рынка отражает принципы, которые сделали Tesla и SpaceX успешными", - пишет Маск.
По его мнению, для экономического возрождения Германии необходима партия, которая не просто говорит об экономическом росте, но и будет создавать благоприятную среду для процветания бизнеса без чрезмерного государственного вмешательства.
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Согласно Маску, Германия открыла свои границы для очень большого числа мигрантов. Он признаёт, что это было сделано в гуманитарных целях, но подчеркивает, что результатом стал рост культурной и социальной напряженности.
«
"АдГ выступает за контролируемую миграционную политику, отдающую приоритет интеграции, сохранению немецкой культуры и безопасности. Речь идет не о ксенофобии, а о том, чтобы Германия не потеряла свою идентичность в стремлении к глобализации", - пишет предприниматель.
По его словам, нация всегда должна сохранять свои основные ценности и культурное наследие, если она хочет оставаться единой и сильной.
Маск считает энергетическую политику нынешнего правительства Германии не только экономически затратной, но и наивной с геополитической точки зрения. В частности, он раскритиковал решение Германии отказаться от атомной энергетики.
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«
"АдГ придерживается прагматичного подхода к энергетическим вопросам и выступает за сбалансированный подход. Я надеюсь, что она рассмотрит возможность расширения использования безопасной атомной энергетики в сочетании с использованием аккумуляторных батарей, чтобы смягчить значительные колебания в расходе электроэнергии, потому что это очевидное решение", - полагает Маск.
По мнению Маска, традиционные партии потерпели неудачу в Германии.
"Их политика привела к экономической стагнации, социальным волнениям и эрозии национальной идентичности", - пишет Маск.
Предприниматель полагает, что АдГ, которую часто называют правоэкстремистской партией, на самом деле выступает с позиций политического реализма.
"Она обращается к текущим проблемам - без политкорректности, которая часто скрывает истину", - подчеркивает Маск.
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Маск утверждает, что строил свои компании, полагая, что для инноваций нужна свобода от ненужных ограничений. По его мнению, позиции АдГ соответствуют этому идеалу.
"Она выступает за образовательные реформы, которые способствуют критическому мышлению, а не идеологической обработке, и поддерживает технологические отрасли, которые представляют будущее глобального экономического лидерства", - пишет миллиардер.
По его мнению, Германии нужна партия, которая не боится подвергать сомнению статус-кво и не застревает в политике прошлого. Тем, кто осуждает АдГ как правых экстремистов, он советует не позволять ярлыку вводить себя в заблуждение.
«
"АдГ может спасти Германию от превращения в тень своего прежнего "я". Она может привести страну к будущему, в котором экономическое процветание, культурная целостность и технологические инновации станут не просто несбыточными мечтами, а реальностью. Германия слишком комфортно себя чувствует в посредственности - настало время смелых перемен, и АдГ - единственная партия, которая открывает этот путь", - добавил Маск.
После статьи Маска в том же материале Welt опубликовал развернутое мнение шеф-редактора Яна Филиппа Бургарда. Он соглашается с диагнозом, который миллиардер поставил Германии, но резко критикует выбор "лечения" - то есть поддержку АдГ. "Даже гений может ошибаться", - резюмирует Бургард.
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