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Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном - РИА Новости, 29.12.2024
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06:36 29.12.2024 (обновлено: 07:11 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991958303.html
Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном
Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном
В новом договоре между Россией и Ираном будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:36:00+03:00
2024-12-29T07:11:00+03:00
москва
иран
россия
сергей лавров
казем джалали
масуд пезешкиан
в мире
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В новом договоре между Россией и Ираном будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем, в числе прочего, уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам", - сказал он. Министр добавил, что в той или иной мере это сотрудничество ведётся и сейчас, однако подписание договора, которое, как рассчитывает российская сторона, состоится в ходе ближайшего контакта на высшем уровне уже скоро, откроет дополнительные возможности для дальнейшего расширения российско-иранского партнерства на приоритетных направлениях. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20241226/pezeshkian-1991535131.html
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москва, иран, россия, сергей лавров, казем джалали, масуд пезешкиан, в мире
Москва, Иран, Россия, Сергей Лавров, Казем Джалали, Масуд Пезешкиан, В мире
Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном

Лавров: Россия и Иран в договоре зафиксируют стремление к кооперации по обороне

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В новом договоре между Россией и Ираном будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем, в числе прочего, уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам", - сказал он.
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Министр добавил, что в той или иной мере это сотрудничество ведётся и сейчас, однако подписание договора, которое, как рассчитывает российская сторона, состоится в ходе ближайшего контакта на высшем уровне уже скоро, откроет дополнительные возможности для дальнейшего расширения российско-иранского партнерства на приоритетных направлениях.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
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МоскваИранРоссияСергей ЛавровКазем ДжалалиМасуд ПезешкианВ мире
 
 
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