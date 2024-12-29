https://ria.ru/20241229/lavrov-1991958303.html

Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном

Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном - РИА Новости, 29.12.2024

Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном

В новом договоре между Россией и Ираном будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T06:36:00+03:00

2024-12-29T06:36:00+03:00

2024-12-29T07:11:00+03:00

москва

иран

россия

сергей лавров

казем джалали

масуд пезешкиан

в мире

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В новом договоре между Россией и Ираном будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем, в числе прочего, уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам", - сказал он. Министр добавил, что в той или иной мере это сотрудничество ведётся и сейчас, однако подписание договора, которое, как рассчитывает российская сторона, состоится в ходе ближайшего контакта на высшем уровне уже скоро, откроет дополнительные возможности для дальнейшего расширения российско-иранского партнерства на приоритетных направлениях. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241226/pezeshkian-1991535131.html

https://ria.ru/20240626/iran-1955481840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, иран, россия, сергей лавров, казем джалали, масуд пезешкиан, в мире