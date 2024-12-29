Лавров рассказал о содержании нового договора с Ираном
Лавров: Россия и Иран в договоре зафиксируют стремление к кооперации по обороне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В новом договоре между Россией и Ираном будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Разумеется, столь всеобъемлющий документ имеет также международную составляющую. В нем, в числе прочего, уделяется особое внимание укреплению взаимодействия в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, закреплено стремление Москвы и Тегерана к более тесной кооперации в областях безопасности, обороны, борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия многим другим общим вызовам и угрозам", - сказал он.
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Министр добавил, что в той или иной мере это сотрудничество ведётся и сейчас, однако подписание договора, которое, как рассчитывает российская сторона, состоится в ходе ближайшего контакта на высшем уровне уже скоро, откроет дополнительные возможности для дальнейшего расширения российско-иранского партнерства на приоритетных направлениях.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит российскую столицу 17 января и в ходе своего визита подпишет договор, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.