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Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем - РИА Новости, 29.12.2024
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06:14 29.12.2024 (обновлено: 16:39 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991956261.html
Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем
Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем
Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:14:00+03:00
2024-12-29T16:39:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда. Здесь не может быть никаких сомнений", - сказал Лавров агентству. Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины ранее обозначил Путин, в их числе необходимость принятия конкретных обязательств по обеспечению прав русскоязычных граждан, признания территориальных реалий. "Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности. Только так возможно достичь прочного мира", - подчеркнул Лавров. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым &gt;&gt;
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991954873.html
https://ria.ru/20241227/kitaj-1991624821.html
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в мире, россия, киев, украина, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем

Лавров: предложения Запада по Украине не устраивают Россию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда. Здесь не может быть никаких сомнений", - сказал Лавров агентству.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
06:02
Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины ранее обозначил Путин, в их числе необходимость принятия конкретных обязательств по обеспечению прав русскоязычных граждан, признания территориальных реалий.
"Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности. Только так возможно достичь прочного мира", - подчеркнул Лавров.
Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
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