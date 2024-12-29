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Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем
Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем
Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T06:14:00+03:00
2024-12-29T06:14:00+03:00
2024-12-29T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь. Путь в никуда. Здесь не может быть никаких сомнений", - сказал Лавров агентству. Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины ранее обозначил Путин, в их числе необходимость принятия конкретных обязательств по обеспечению прав русскоязычных граждан, признания территориальных реалий. "Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, выйти на всеобъемлющие, долгосрочные, справедливые и юридически обязывающие договоренности. Только так возможно достичь прочного мира", - подчеркнул Лавров. Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20241229/lavrov-1991954873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем
Лавров: предложения Запада по Украине не устраивают Россию