https://ria.ru/20241229/lavrov-1991954253.html
Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода
Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода - РИА Новости, 29.12.2024
Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода
Глава МИД России Сергей Лавров после скандала с шахматистом Магнусом Карлсеном из-за джинсов на ЧМ предложил "за дресс-код отовсюду гнать" и Владимира... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T05:55:00+03:00
2024-12-29T05:55:00+03:00
2024-12-29T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров после скандала с шахматистом Магнусом Карлсеном из-за джинсов на ЧМ предложил "за дресс-код отовсюду гнать" и Владимира Зеленского. Карлсена во время чемпионата мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке, оштрафовали за нарушение дресс-кода, затем его сняли с девятого раунда чемпионата по рапиду за отказ переодеть джинсы. В ответ на это шахматист отказался участвовать в чемпионате мира по блицу. "Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена, по сути, выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. <...> Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило", — приводит издание "Коммерсант" слова Лаврова. Зеленский неоднократно нарушал дресс-код, появляясь на официальных мероприятиях в одежде цвета хаки.Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988196189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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спорт, россия, нью-йорк (город), магнус карлсен, сергей лавров, владимир зеленский, в мире
Спорт, Россия, Нью-Йорк (город), Магнус Карлсен, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, В мире
Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода
Лавров напомнил о Зеленском после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам