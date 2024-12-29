https://ria.ru/20241229/lavrov-1991954253.html

Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода

Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода - РИА Новости, 29.12.2024

Лавров предложил гнать отовсюду Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода

Глава МИД России Сергей Лавров после скандала с шахматистом Магнусом Карлсеном из-за джинсов на ЧМ предложил "за дресс-код отовсюду гнать" и Владимира... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T05:55:00+03:00

2024-12-29T05:55:00+03:00

2024-12-29T14:19:00+03:00

спорт

россия

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров после скандала с шахматистом Магнусом Карлсеном из-за джинсов на ЧМ предложил "за дресс-код отовсюду гнать" и Владимира Зеленского. Карлсена во время чемпионата мира по блицу и рапиду, который проходит в Нью-Йорке, оштрафовали за нарушение дресс-кода, затем его сняли с девятого раунда чемпионата по рапиду за отказ переодеть джинсы. В ответ на это шахматист отказался участвовать в чемпионате мира по блицу. "Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена, по сути, выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. <...> Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило", — приводит издание "Коммерсант" слова Лаврова. Зеленский неоднократно нарушал дресс-код, появляясь на официальных мероприятиях в одежде цвета хаки.Читайте полный интервью с Сергеем Лавровым >>

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988196189.html

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988294366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

спорт, россия, нью-йорк (город), магнус карлсен, сергей лавров, владимир зеленский, в мире