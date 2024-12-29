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В Краснодарском крае загорелась овощебаза
В Краснодарском крае загорелась овощебаза - РИА Новости, 29.12.2024
В Краснодарском крае загорелась овощебаза
Пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:18:00+03:00
2024-12-29T09:18:00+03:00
2024-12-29T09:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
динской район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило адресу: Динской район, поселок Агроном, улица Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечено 54 человека и 16 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, динской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Динской район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелась овощебаза
В Краснодарском крае загорелась овощебаза на площади в тысячу квадратов