https://ria.ru/20241229/kuban-1991966440.html

В Краснодарском крае загорелась овощебаза

В Краснодарском крае загорелась овощебаза - РИА Новости, 29.12.2024

В Краснодарском крае загорелась овощебаза

Пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T09:18:00+03:00

2024-12-29T09:18:00+03:00

2024-12-29T09:47:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

динской район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило адресу: Динской район, поселок Агроном, улица Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечено 54 человека и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html

краснодарский край

россия

динской район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, динской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)