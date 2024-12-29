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В Краснодарском крае загорелась овощебаза - РИА Новости, 29.12.2024
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09:18 29.12.2024 (обновлено: 09:47 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/kuban-1991966440.html
В Краснодарском крае загорелась овощебаза
В Краснодарском крае загорелась овощебаза - РИА Новости, 29.12.2024
В Краснодарском крае загорелась овощебаза
Пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T09:18:00+03:00
2024-12-29T09:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
динской район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Сообщение о пожаре поступило адресу: Динской район, поселок Агроном, улица Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечено 54 человека и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html
краснодарский край
россия
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происшествия, краснодарский край, россия, динской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Динской район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелась овощебаза

В Краснодарском крае загорелась овощебаза на площади в тысячу квадратов

© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае
Сотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о пожаре поступило адресу: Динской район, поселок Агроном, улица Школьная. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечено 54 человека и 16 единиц техники.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияДинской районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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