https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html

СМИ назвали основные версии крушения самолета в Южной Корее

СМИ назвали основные версии крушения самолета в Южной Корее - РИА Новости, 29.12.2024

СМИ назвали основные версии крушения самолета в Южной Корее

Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:25:00+03:00

2024-12-29T12:25:00+03:00

2024-12-29T17:14:00+03:00

южная корея

муан

бангкок

korean air

china eastern airlines

lion air

boeing 737

boeing 737-800

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Причины крушения самолета в Южной Корее пока не ясны, среди основных версий называются столкновение с птицами, неисправности в работе двигателя и шасси, систем торможения, недостаточную в чрезвычайных обстоятельствах длину взлетно-посадочной полосы аэропорта, передает агентство Ренхап. Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, началось возгорание. Кроме двух человек, предположительно, все на борту самолета погибли. Пока обнаружены тела 124 человек. Число версий причин аварии продолжает расти, они основываются на видеозаписях очевидцев с места происшествия. На них видно, как самолет при заходе на посадку начинает дымить, а из правого двигателя вырываются вспышки и клубы дыма, сопровождающиеся взрывом. Выдвигаются предположения, что самолет столкнулся с птицами, что и вызвало неисправности в двигателе, но в то же время видеозаписи свидетельствуют, что к полосе он приближался с убранными шасси, которые так и не выдвинулись. Самолет сделал две попытки посадки. Неясно, стало ли причиной первой неудачной попытки неисправность шасси или проблемы с двигателем. Потом самолет попытался выполнить посадку на фюзеляж, однако его носовая часть оставалась приподнятой, и он продолжал движение по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости. Это, как пишет Ренхап, привлекает особое внимание, так как обычно в таких случаях носовая часть самолета опускается на взлетно-посадочную полосу, но на видеозаписях видно, что самолет не смог снизить скорость, а его носовая часть оставалась приподнятой, пока он "неизбежно" не врезался в заграждение. "На видео видно, что шасси не раскрыты, а скорость практически не снижалась. В таких случаях, когда шасси не работают, должны быть активированы другие системы торможения, такие как реверс тяги и воздушные тормоза на крыльях, но этого тоже не произошло", - пояснил профессор кафедры аэронавтики Университета Инха Чхве Ги Ён. Директор центра летного обучения университета Хансо Ким Гю Ван отметил, что, если шасси не раскрываются, тормозные системы теряют свою эффективность. "Отсутствие механизмов замедления и попытка посадки на корпус неизбежно привели к аварии", - заявил эксперт. Как передает Ренхап, вызывает вопросы и длина взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан. При длине 2800 метров она короче, чем полосы в международных аэропортах Инчхона (3700 метров) и Кимпхо (3600 метров), а также в расположенном поблизости аэропорту Кванджу (3000 метров). Однако министерство земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи отвергло предположения о том, что длина полосы могла стать причиной аварии. В ведомстве подчеркнули, что ранее аналогичные по размеру самолеты регулярно использовали этот аэропорт и длина полосы была достаточной для их взлета и посадки. В то же время проект по удлинению полосы существовал и был предложен еще при открытии аэропорта, но из-за нехватки финансирования его реализация откладывалась. В итоге программа увеличения длины полосы на 300 метров ожидает завершения лишь к концу следующего года. "Хотя длина полосы и не имеет прямого отношения к причинам аварии, завершение проекта ранее могло бы обеспечить больше пространства для подобных чрезвычайных ситуаций", - отметил представитель провинции Чолла-Намдо, где расположен Муан, таким образом подтвердив, что в чрезвычайных ситуациях наблюдается нехватка длины полосы. Как пишет агентство Ренхап, Boeing 737, впервые выпущенный американской корпорацией Boeing в 1967 году, стал одной из самых успешных моделей пассажирских самолетов для средних и коротких маршрутов. Его продажи достигли более 10 000 единиц. Boeing 737 делится на четыре основные категории: Original, Classic, Next Generation (NG) и MAX. Среди них модель 737-800 из серии NG, выпущенная в 1997 году, выделяется своей популярностью — продано более 5000 единиц, что составляет почти половину всех проданных Boeing 737. В Южной Корее, по данным Авиационной информационной системы технологий (ATIS), всего 101 самолет модели 737-800 используется различными авиакомпаниями, в основном лоукостерами. Среди них Jeju Air, чей самолет потерпел крушение, эксплуатирует 39 самолетов, T'way Air — 27, Jin Air — 19, Eastar Jet — 10, Air Incheon — 4, а Korean Air — 2. Несмотря на популярность модели, с ней связан ряд инцидентов и аварий. В марте 2022 года в Китае разбился самолет China Eastern Airlines, что стало одним из самых крупных происшествий с участием Boeing 737-800. Все 132 человека на борту погибли, а причины катастрофы до сих пор не установлены. Серьезные проблемы также возникали с моделью 737 MAX. В 2018 году самолет индонезийской компании Lion Air разбился, унеся жизни 189 человек. В 2019 году аналогичная модель Ethiopian Airlines потерпела крушение через 6 минут после взлета, погибли 157 человек. Причиной стала ошибка в программном обеспечении. После этих трагедий эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена во всем мире, но с 2020 года некоторые страны, включая США и ЕС, разрешили возобновить полеты после модернизации модели. В 2019 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выявило трещины в конструкции корпуса у самолетов серии NG, включая 737-800. В Южной Корее на девяти самолетах были обнаружены аналогичные дефекты, что привело к временному запрету их эксплуатации. В начале 2024 года самолет Alaska Airlines 737 MAX9 потерял часть обшивки в полете из-за отсутствующих болтов, что вынудило его совершить аварийную посадку. В другом случае у самолета той же авиакомпании, но модели 737-800, возник пожар в кабине, и он был вынужден вернуться в аэропорт.

https://ria.ru/20241229/samolet-1991960858.html

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991953938.html

https://ria.ru/20241228/samolet-1991918455.html

https://ria.ru/20241229/kanada-1991968967.html

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