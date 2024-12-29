https://ria.ru/20241229/koreya-1991977803.html

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 151

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 151 - РИА Новости, 29.12.2024

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 151

Число погибших при крушении самолёта в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 151 человека, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T11:33:00+03:00

2024-12-29T11:33:00+03:00

2024-12-29T12:19:00+03:00

южная корея

в мире

муан

boeing 737-800

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Число погибших при крушении самолёта в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 151 человека, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы."Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 151 человека... По данным на 16.49 (10.49 мск)", - сообщили пожарные.Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.Уже 151 человек был признан погибшим, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html

южная корея

муан

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южная корея, в мире, муан, boeing 737-800, авиакатастрофа в муане