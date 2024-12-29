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Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 96 - РИА Новости, 29.12.2024
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08:24 29.12.2024 (обновлено: 08:37 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/koreya-1991962953.html
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 96
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 96 - РИА Новости, 29.12.2024
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 96
Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 96 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарные... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T08:24:00+03:00
2024-12-29T08:37:00+03:00
в мире
южная корея
авиакатастрофа в муане
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 96 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарные службы."Тела 96 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Муане", - пишет агентство.Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.Уже 96 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html
южная корея
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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353
60
Кадры крушения самолета в Южной Корее
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы.
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в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане
В мире, Южная Корея, Авиакатастрофа в Муане
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 96

Число погибших при крушении самолета в Муане в Южной Корее достигло 96

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 96 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарные службы.
"Тела 96 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Муане", - пишет агентство.
© AP Photo / South Korea's Muan Fire StationКрушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / South Korea's Muan Fire Station
Крушение самолета в аэропорту Муан в Южной Корее
Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.
Уже 96 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.
Военные возле обломков пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
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В миреЮжная КореяАвиакатастрофа в Муане
 
 
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