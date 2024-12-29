https://ria.ru/20241229/koreya-1991962953.html

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 96

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 96 - РИА Новости, 29.12.2024

Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 96

Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 96 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарные... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T08:24:00+03:00

2024-12-29T08:24:00+03:00

2024-12-29T08:37:00+03:00

в мире

южная корея

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 96 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на пожарные службы."Тела 96 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Муане", - пишет агентство.Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.Уже 96 человек были признаны погибшими, двое спасены. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина. У них ранения средней и тяжелой степени тяжести, их перевезли в больницы. Россиян на разбившемся в Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и два тайца. Предположительно, все, кроме двух спасенных, погибли.

https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991960253.html

южная корея

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Кадры крушения самолета в Южной Корее Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 28, сообщает Рёнхап. Местное ТВ публикует кадры авиакатастрофы. 2024-12-29T08:24 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, авиакатастрофа в муане