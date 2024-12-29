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В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей

В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей - РИА Новости, 29.12.2024

В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей

Имя победителя всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" определится в финале, который канал "Россия" покажет в воскресенье,29 декабря, сообщает... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T07:01:00+03:00

2024-12-29T07:01:00+03:00

2024-12-29T07:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Имя победителя всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" определится в финале, который канал "Россия" покажет в воскресенье,29 декабря, сообщает пресс-служба телекомпании.Одними из первых финалистов, которых выбрали телезрители, стали юная пианистка Дарья Сорокина из Москвы, Андрей Майоров из Луховиц, безукоризненно владеющий балалайкой, Варвара Купчина из Севастополя, выступившая в жанре эстрадного вокала, и саксофонистка София Петраш из Тарко-Cале Ямало-Ненецкого автономного округа.Среди отобранных членами жюри, оказались Камила Степанова из Краснодара (эквилибр с голубями и воздушная гимнастика на волосах), Аделия Загребина из Нижнего Новгорода (эстрадный вокал), Даниил Хотьков из Новосибирска (брейкинг) и Вадим Плуталов из Екатеринбурга (баян).Этот список не полный - в воскресенье будут объявлены еще несколько финалистов от жюри. В его составе - народные артисты России: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Евгений Миронов и Сергей Безруков.Победитель конкурса получит "Перо Синей птицы" и денежный приз на развитие таланта.Андрей Кончаловский вручит специальный грант проекта лучшим педагогам и наставникам участников. "Заразить ребенка любовью к чему-то – это полдела. Но в моменты, когда становится сложно, трудно, только настоящий талантливый учитель может продолжать вдохновлять, давать какие-то советы, чтобы ребенок шел своим путем", - отмечает автор и ведущая программы Дарья Златопольская.Денис Мацуев сказал, что "те, кто вспыхивают на "Синей птице", – настоящие самородки"."За эти десять лет мы же целую команду вывели на большую филармоническую сцену. И, что самое важное, они продолжают дальше совершенствовать свое мастерство, делают огромные успехи, становятся лауреатами международных конкурсов, растут как артисты, художники, которым есть, что сказать публике"."Любой детский конкурс – это только начало, потому что основная карьера будет потом. Очень много зависит не только от педагогов, но и от родителей. По-разному всегда складывается жизнь, но "Синяя птица" – это грандиозный шанс для каждого участника", - отметил Николай Цискаридзе.Традиционно на сцену вместе с юными дарованиями выйдут приглашенные артисты: Юрий Башмет, Сергей Шакуров, Юрий Антонов, Юлия Пересильд и группа "Мандрагора", Станислав Любшин, Сергей Бурунов, Евгений Цыганов и группа "МЕ4ТА", Ирина Пегова, Юрий Энтин, пианист Борис Березовский и фолк-классик бэнд "Фыняф", Роман Костомаров, Денис Родькин, Антон Беляев и группа "Therr Maitz" и детский хор Большого театра России под руководством Юлии Молчановой. Они поддержат финалистов на сцене и выступят с ними в совместных номерах с оркестром ВГТРК под управлением главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника и джаз-бэндом "LRK TRIO".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, культура, николай цискаридзе, россия, денис мацуев, therr maitz, большой театр, что посмотреть , знаменитости, дети, музыка