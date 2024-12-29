Рейтинг@Mail.ru
В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:01 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/konkurs-1991919712.html
В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей
В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей - РИА Новости, 29.12.2024
В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей
Имя победителя всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" определится в финале, который канал "Россия" покажет в воскресенье,29 декабря, сообщает... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T07:01:00+03:00
2024-12-29T07:01:00+03:00
культура
новости культуры
культура
николай цискаридзе
россия
денис мацуев
therr maitz
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991835328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_611300e37a4cf794f09c891b15fbeafd.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Имя победителя всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" определится в финале, который канал "Россия" покажет в воскресенье,29 декабря, сообщает пресс-служба телекомпании.Одними из первых финалистов, которых выбрали телезрители, стали юная пианистка Дарья Сорокина из Москвы, Андрей Майоров из Луховиц, безукоризненно владеющий балалайкой, Варвара Купчина из Севастополя, выступившая в жанре эстрадного вокала, и саксофонистка София Петраш из Тарко-Cале Ямало-Ненецкого автономного округа.Среди отобранных членами жюри, оказались Камила Степанова из Краснодара (эквилибр с голубями и воздушная гимнастика на волосах), Аделия Загребина из Нижнего Новгорода (эстрадный вокал), Даниил Хотьков из Новосибирска (брейкинг) и Вадим Плуталов из Екатеринбурга (баян).Этот список не полный - в воскресенье будут объявлены еще несколько финалистов от жюри. В его составе - народные артисты России: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Евгений Миронов и Сергей Безруков.Победитель конкурса получит "Перо Синей птицы" и денежный приз на развитие таланта.Андрей Кончаловский вручит специальный грант проекта лучшим педагогам и наставникам участников. "Заразить ребенка любовью к чему-то – это полдела. Но в моменты, когда становится сложно, трудно, только настоящий талантливый учитель может продолжать вдохновлять, давать какие-то советы, чтобы ребенок шел своим путем", - отмечает автор и ведущая программы Дарья Златопольская.Денис Мацуев сказал, что "те, кто вспыхивают на "Синей птице", – настоящие самородки"."За эти десять лет мы же целую команду вывели на большую филармоническую сцену. И, что самое важное, они продолжают дальше совершенствовать свое мастерство, делают огромные успехи, становятся лауреатами международных конкурсов, растут как артисты, художники, которым есть, что сказать публике"."Любой детский конкурс – это только начало, потому что основная карьера будет потом. Очень много зависит не только от педагогов, но и от родителей. По-разному всегда складывается жизнь, но "Синяя птица" – это грандиозный шанс для каждого участника", - отметил Николай Цискаридзе.Традиционно на сцену вместе с юными дарованиями выйдут приглашенные артисты: Юрий Башмет, Сергей Шакуров, Юрий Антонов, Юлия Пересильд и группа "Мандрагора", Станислав Любшин, Сергей Бурунов, Евгений Цыганов и группа "МЕ4ТА", Ирина Пегова, Юрий Энтин, пианист Борис Березовский и фолк-классик бэнд "Фыняф", Роман Костомаров, Денис Родькин, Антон Беляев и группа "Therr Maitz" и детский хор Большого театра России под руководством Юлии Молчановой. Они поддержат финалистов на сцене и выступят с ними в совместных номерах с оркестром ВГТРК под управлением главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника и джаз-бэндом "LRK TRIO".
https://ria.ru/20241229/serial-1985571206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991835328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_212a13b556663aff75861f6f2e9f50b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, культура, николай цискаридзе, россия, денис мацуев, therr maitz, большой театр, что посмотреть , знаменитости, дети, музыка
Культура, Новости культуры, Культура, Николай Цискаридзе, Россия, Денис Мацуев, Therr Maitz, Большой театр, что посмотреть , Знаменитости, Дети, Музыка
В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей

Телеканал "Россия" 29 декабря в финале шоу "Синяя птица" назовет имена лауреатов

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Жюри конкурса "Синяя птица"
Жюри конкурса Синяя птица - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Жюри конкурса "Синяя птица"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Имя победителя всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" определится в финале, который канал "Россия" покажет в воскресенье,29 декабря, сообщает пресс-служба телекомпании.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Дарья Златопольская
Дарья Златопольская - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Дарья Златопольская
Одними из первых финалистов, которых выбрали телезрители, стали юная пианистка Дарья Сорокина из Москвы, Андрей Майоров из Луховиц, безукоризненно владеющий балалайкой, Варвара Купчина из Севастополя, выступившая в жанре эстрадного вокала, и саксофонистка София Петраш из Тарко-Cале Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалистка Камила Степанова
Финалистка Камила Степанова
Финалистка Камила Степанова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Дарья Златопольская и финалистка Дарья Сорокина
Дарья Златопольская и финалистка Дарья Сорокина
Дарья Златопольская и финалистка Дарья Сорокина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалист Даниил Хотьков
Финалист Даниил Хотьков
Финалист Даниил Хотьков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалистка София Петраш
Финалистка София Петраш
Финалистка София Петраш
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалист Андрей Майоров
Финалист Андрей Майоров
Финалист Андрей Майоров
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
5 из 5
Финалистка Камила Степанова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 5
Дарья Златопольская и финалистка Дарья Сорокина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 5
Финалист Даниил Хотьков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 5
Финалистка София Петраш
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 5
Финалист Андрей Майоров
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
5 из 5
Среди отобранных членами жюри, оказались Камила Степанова из Краснодара (эквилибр с голубями и воздушная гимнастика на волосах), Аделия Загребина из Нижнего Новгорода (эстрадный вокал), Даниил Хотьков из Новосибирска (брейкинг) и Вадим Плуталов из Екатеринбурга (баян).
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Олег Погудин, Николай Цискаридзе и финалистка Дарья Сорокина
Олег Погудин, Николай Цискаридзе и финалистка Дарья Сорокина - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Олег Погудин, Николай Цискаридзе и финалистка Дарья Сорокина
Этот список не полный - в воскресенье будут объявлены еще несколько финалистов от жюри. В его составе - народные артисты России: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Евгений Миронов и Сергей Безруков.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Олег Погудин и финалистка конкурса Варвара Купчина
Олег Погудин и финалистка конкурса Варвара Купчина
Олег Погудин и финалистка конкурса Варвара Купчина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 3
© Фот предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалистка Аделия Загребина
Финалистка Аделия Загребина
Финалистка Аделия Загребина
© Фот предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалист Вадим Плуталов
Финалист Вадим Плуталов
Финалист Вадим Плуталов
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 3
Олег Погудин и финалистка конкурса Варвара Купчина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 3
Финалистка Аделия Загребина
© Фот предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 3
Финалист Вадим Плуталов
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 3
Победитель конкурса получит "Перо Синей птицы" и денежный приз на развитие таланта.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Tesla Boy
Tesla Boy - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Tesla Boy
Андрей Кончаловский вручит специальный грант проекта лучшим педагогам и наставникам участников. "Заразить ребенка любовью к чему-то – это полдела. Но в моменты, когда становится сложно, трудно, только настоящий талантливый учитель может продолжать вдохновлять, давать какие-то советы, чтобы ребенок шел своим путем", - отмечает автор и ведущая программы Дарья Златопольская.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Денис Мацуев
Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Денис Мацуев
Денис Мацуев сказал, что "те, кто вспыхивают на "Синей птице", – настоящие самородки".
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Группа ДАБРО
Группа ДАБРО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Группа ДАБРО
"За эти десять лет мы же целую команду вывели на большую филармоническую сцену. И, что самое важное, они продолжают дальше совершенствовать свое мастерство, делают огромные успехи, становятся лауреатами международных конкурсов, растут как артисты, художники, которым есть, что сказать публике".
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Светлана Захарова
Светлана Захарова - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Светлана Захарова
"Любой детский конкурс – это только начало, потому что основная карьера будет потом. Очень много зависит не только от педагогов, но и от родителей. По-разному всегда складывается жизнь, но "Синяя птица" – это грандиозный шанс для каждого участника", - отметил Николай Цискаридзе.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Теона Контридзе
Теона Контридзе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Теона Контридзе
Традиционно на сцену вместе с юными дарованиями выйдут приглашенные артисты: Юрий Башмет, Сергей Шакуров, Юрий Антонов, Юлия Пересильд и группа "Мандрагора", Станислав Любшин, Сергей Бурунов, Евгений Цыганов и группа "МЕ4ТА", Ирина Пегова, Юрий Энтин, пианист Борис Березовский и фолк-классик бэнд "Фыняф", Роман Костомаров, Денис Родькин, Антон Беляев и группа "Therr Maitz" и детский хор Большого театра России под руководством Юлии Молчановой.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Сергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Сергей Безруков
Они поддержат финалистов на сцене и выступят с ними в совместных номерах с оркестром ВГТРК под управлением главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника и джаз-бэндом "LRK TRIO".
Актеры Ольга Лерман и Сергей Безруков на съемочной площадке сериала Плевако - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Почему Плевако — лучший адвокат в истории России: новый сериал с Безруковым
17:12
 
КультураНовости культурыКультураНиколай ЦискаридзеРоссияДенис МацуевTherr MaitzБольшой театрчто посмотретьЗнаменитостиДетиМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала