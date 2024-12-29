В финале шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия" назовут имена победителей
Телеканал "Россия" 29 декабря в финале шоу "Синяя птица" назовет имена лауреатов
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Жюри конкурса "Синяя птица"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Жюри конкурса "Синяя птица"
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Имя победителя всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" определится в финале, который канал "Россия" покажет в воскресенье,29 декабря, сообщает пресс-служба телекомпании.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Дарья Златопольская
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Дарья Златопольская
Одними из первых финалистов, которых выбрали телезрители, стали юная пианистка Дарья Сорокина из Москвы, Андрей Майоров из Луховиц, безукоризненно владеющий балалайкой, Варвара Купчина из Севастополя, выступившая в жанре эстрадного вокала, и саксофонистка София Петраш из Тарко-Cале Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалистка Камила Степанова
Финалистка Камила Степанова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Дарья Златопольская и финалистка Дарья Сорокина
Дарья Златопольская и финалистка Дарья Сорокина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалист Даниил Хотьков
Финалист Даниил Хотьков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалистка София Петраш
Финалистка София Петраш
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалист Андрей Майоров
Финалист Андрей Майоров
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
5 из 5
Финалистка Камила Степанова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 5
Дарья Златопольская и финалистка Дарья Сорокина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 5
Финалист Даниил Хотьков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 5
Финалистка София Петраш
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 5
Финалист Андрей Майоров
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
5 из 5
Среди отобранных членами жюри, оказались Камила Степанова из Краснодара (эквилибр с голубями и воздушная гимнастика на волосах), Аделия Загребина из Нижнего Новгорода (эстрадный вокал), Даниил Хотьков из Новосибирска (брейкинг) и Вадим Плуталов из Екатеринбурга (баян).
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Олег Погудин, Николай Цискаридзе и финалистка Дарья Сорокина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Олег Погудин, Николай Цискаридзе и финалистка Дарья Сорокина
Этот список не полный - в воскресенье будут объявлены еще несколько финалистов от жюри. В его составе - народные артисты России: ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актеры театра и кино Марина Неелова, Евгений Миронов и Сергей Безруков.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Олег Погудин и финалистка конкурса Варвара Купчина
Олег Погудин и финалистка конкурса Варвара Купчина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 3
© Фот предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалистка Аделия Загребина
Финалистка Аделия Загребина
© Фот предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Финалист Вадим Плуталов
Финалист Вадим Плуталов
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 3
Олег Погудин и финалистка конкурса Варвара Купчина
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 3
Финалистка Аделия Загребина
© Фот предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 3
Финалист Вадим Плуталов
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 3
Победитель конкурса получит "Перо Синей птицы" и денежный приз на развитие таланта.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Tesla Boy
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Tesla Boy
Андрей Кончаловский вручит специальный грант проекта лучшим педагогам и наставникам участников. "Заразить ребенка любовью к чему-то – это полдела. Но в моменты, когда становится сложно, трудно, только настоящий талантливый учитель может продолжать вдохновлять, давать какие-то советы, чтобы ребенок шел своим путем", - отмечает автор и ведущая программы Дарья Златопольская.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Денис Мацуев
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Денис Мацуев
Денис Мацуев сказал, что "те, кто вспыхивают на "Синей птице", – настоящие самородки".
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Группа ДАБРО
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Группа ДАБРО
"За эти десять лет мы же целую команду вывели на большую филармоническую сцену. И, что самое важное, они продолжают дальше совершенствовать свое мастерство, делают огромные успехи, становятся лауреатами международных конкурсов, растут как артисты, художники, которым есть, что сказать публике".
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Светлана Захарова
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Светлана Захарова
"Любой детский конкурс – это только начало, потому что основная карьера будет потом. Очень много зависит не только от педагогов, но и от родителей. По-разному всегда складывается жизнь, но "Синяя птица" – это грандиозный шанс для каждого участника", - отметил Николай Цискаридзе.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Теона Контридзе
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Теона Контридзе
Традиционно на сцену вместе с юными дарованиями выйдут приглашенные артисты: Юрий Башмет, Сергей Шакуров, Юрий Антонов, Юлия Пересильд и группа "Мандрагора", Станислав Любшин, Сергей Бурунов, Евгений Цыганов и группа "МЕ4ТА", Ирина Пегова, Юрий Энтин, пианист Борис Березовский и фолк-классик бэнд "Фыняф", Роман Костомаров, Денис Родькин, Антон Беляев и группа "Therr Maitz" и детский хор Большого театра России под руководством Юлии Молчановой.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Сергей Безруков
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Сергей Безруков
Они поддержат финалистов на сцене и выступят с ними в совместных номерах с оркестром ВГТРК под управлением главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника и джаз-бэндом "LRK TRIO".